Đội tuyển pencak silat Việt Nam giành 3 HCV, đứng hạng nhì giải vô địch Đông Nam Á 2025

Các võ sĩ của đội tuyển pencak silat Việt Nam chiến thắng tại 3 trận chung kết tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 vừa khép lại ở Thái Lan.

VĐV pencak silat Việt Nam giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: BTC

Năm nay, giải pencak silat vô địch Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại Thái Lan và được xem là giải tiền SEA Games 33-2025. Các trận chung kết cuối cùng diễn ra vào tối ngày 14-10 để khép lại chương trình thi đấu.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam giành tổng thành tích 3 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ qua đó đứng hạng nhì toàn đoàn.

Các tấm HCV của tuyển thủ Việt Nam thuộc về thành tích của Nguyễn Đức Hậu (45kg nam), Nguyễn Chính Nghĩa (60kg nam) và Võ Thanh Hiếu (65kg nam). Ngoài ra, các võ sĩ Võ Thiện Hải (80kg nam), Cao Văn Quý (90kg nam) lọt vào chung kết nhưng thua trận nên nhận HCB. Tấm HCB còn lại thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Dung ở nội dung tunggan (biểu diễn) cá nhân nữ.

Thành tích HCĐ tại giải lần này thuộc về các VĐV Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (55kg nữ), Nguyễn Thị Hảo (60kg nữ), Huỳnh Tấn Tài (70kg nam) và Đinh Tiến Cửu (75kg nam).

Xếp nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á 2025 là chủ nhà Thái Lan với 5 HCV. Hạng ba là đội Malaysia.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam góp mặt 14 võ sĩ tại giải năm nay. Trong đó, một số gương mặt trẻ được tham dự để tích lũy kinh nghiệm. Giải vô địch Đông Nam Á 2025 là dịp để ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam nắm bắt thêm sự chuẩn bị của các quốc gia đối với SEA Games 33-2025. Trước đó, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã thông báo sơ bộ nội dung tổ chức tại Đại hội. Theo đó, 13 nội dung được diễn ra với 10 hạng cân đối kháng (8 dành cho nam, 2 dành cho nữ) và 3 nội dung biểu diễn (tunggan cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam).

MINH CHIẾN