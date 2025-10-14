Các môn khác

Võ sĩ pencak silat TPHCM giành HCV giải Vô địch Đông Nam Á

SGGPO

Đóng góp 1 huấn luyện viên (HLV) và 2 vận động viên (VĐV) trong đội hình tuyển Việt Nam tham gia giải Vô địch pencak silat Đông Nam Á 2025 (Thái Lan), pencak silat TPHCM tạo dấu ấn với 1 HCV và 1 HCĐ sáng giá.

Các thành viên của đơn vị TPHCM góp mặt ở đội tuyển pencak silat Việt Nam dự tranh giải Vô địch Đông Nam Á 2025
Các thành viên của đơn vị TPHCM góp mặt ở đội tuyển pencak silat Việt Nam dự tranh giải Vô địch Đông Nam Á 2025

Đội tuyển pencak silat Việt Nam với 14 tuyển thủ tranh tài giải Vô địch Đông Nam Á 2025, đồng thời là giải tiền SEA Games 33, diễn ra từ ngày 10 tới 15-10 tại Songkhla (Thái Lan). Trong đó, đơn vị TPHCM đóng góp 1 HLV, 2 VĐV trong đội hình này.

Trải qua vòng loại, bán kết, chung kết, võ sĩ Võ Thanh Hiếu xuất sắc vô địch hạng cân 60–65kg nam để mang về tấm HCV chung cuộc. Ngoài ra, Huỳnh Tấn Tài giành thêm tấm HCĐ hạng cân 65–70kg nam, khép lại một kỳ giải thành công của đội tuyển.

Thông tin từ Thái Lan, Phụ trách môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc không giấu được sự vui mừng: "Đây là thành tích đáng tự hào cho pencak silat TPHCM, góp sức mình cùng thành công chung của đội tuyển Việt Nam. Đây là một giải đấu quan trọng, để ban huấn luyện kiểm tra, rà soát và tập trung vào lực lượng võ sĩ chuẩn bị tham dự SEA Games 33".

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Pencak silat TPHCM HCV pencak silat Đông Nam Á Thể thao TPHCM SEA Games 33

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn