Phong độ ấn tượng giúp Đinh Phương Thành giành HCV SEA Games 33

Đinh Phương Thành tiếp tục giành HCV nội dung xà kép tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Đinh Phương Thành đã làm được đúng yêu cầu đề ra là đảm bảo chuyên môn và hoàn thành tấm HCV. Chúng tôi xin chúc mừng em”, lãnh đội thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam – ông Bùi Trung Thiện đã trao đổi.

Sau bài chung kết xà kép nam đạt điểm số cao nhất 12,900, Đinh Phương Thành đã được trao tấm HCV. Ngôi vô địch của tuyển thủ đội tuyển TDDC Việt Nam là xứng đáng khi các kỹ thuật trình diễn đã được chấm điểm cao nhất ở SEA Games 33-2025 này. Các VĐV của Indonesia và Thái Lan lần lượt xếp sau Đinh Phương Thành tại nội dung này.

Trong 10 năm xuyên suốt tham dự đấu trường SEA Games, Đinh Phương Thành đã trở thành tuyển thủ giành nhiều thành tích HCV nhất cho đội tuyển TDDC Việt Nam tới lúc này. Tấm HCV nội dung xà kép tại SEA Games 33-2025 là HCV thứ 14 của tuyển thủ này. Trước đó, Đinh Phương Thành đã có HCV từ SEA Games 28-2015 tới SEA Games 32-2023. Trong từng lần tham dự, nam tuyển thủ người Hà Nội đều giành ít nhất cho mình 2 tấm HCV.

Đinh Phương Thành vẫn giữ vững phong độ ở tuổi 30. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Năm nay SEA Games 33-2025 chỉ tổ chức các nội dung đơn môn. Vì thế, tôi đã được Ban huấn luyện xây dựng mục tiêu để thi đấu. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ đầu năm tới nay và tôi giành được HCV tại Thái Lan lần này”, Đinh Phương Thành trao đổi trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Tại đội hình thi đấu TDDC nam ở SEA Games 33-2025, Đinh Phương Thành là thành viên lớn tuổi nhất. Năm nay, tuyển thủ này bước vào tuổi 30. Lứa VĐV cùng Đinh Phương Thành gần như đã giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện. Thế nhưng Đinh Phương Thành vẫn giữ vững tinh thần tập trung vào chuyên môn vì vậy còn đủ niềm tin để thi đấu.

Năm nay, Đinh Phương Thành đã trải qua các đấu trường vô địch châu Á và vô địch thế giới trước khi tới SEA Games 33-2025. Còn nhớ sau khi trở về từ giải vô địch thế giới 2025 ở Indonesia, Đinh Phương Thành từng chia sẻ rằng: “Tôi không có kết quả tốt nhất ở giải thế giới nhưng bù lại mình tích lũy thêm kinh nghiệm đáng kể. Nhiều tuyển thủ hàng đầu thế giới có mặt tranh tài cũng là cơ hội để tôi được học hỏi nhiều hơn”.

Tại Thái Lan, Đinh Phương Thành chia sẻ rất thẳng thắn rằng mình đã tập trung để hoàn thành nhiệm vụ và mình làm tốt nhất bài biểu diễn xà kép đúng như trong chuẩn bị.

Qua mỗi kỳ SEA Games, Đinh Phương Thành đã có những kết quả đáng nhớ. Nhưng rõ ràng khi đã ở lứa tuổi 30, tuyển thủ này thực hiện chuyên môn bằng những kinh nghiệm đã tích lũy nhưng vẫn đảm bảo được HCV.

Động tác dứt khoát trong bài trình diễn giúp tuyển thủ có điểm số cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong sự nghiệp, Đinh Phương Thành đã có những kỷ niệm tại SEA Games, ASIAD và Olympic nhưng chưa bao giờ tuyển thủ này làm người hâm mộ thất vọng. Khi từng hỏi rằng liệu SEA Games 33-2025 có phải kỳ Đại hội cuối cùng của mình hay không?, Đinh Phương Thành từng bảo: “Tôi vẫn chưa thể nói được điều gì vì mình còn khả năng thì vẫn tiếp tục thi đấu”.

Ngoài tấm HCV nội dung xà kép, Đinh Phương Thành còn giành thêm HCĐ nội dung xà đơn tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN