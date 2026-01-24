Võ sĩ pencak silat Nguyễn Tấn Sang đảm trách vai trò HLV tại đội tuyển quốc gia

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang được tham gia Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiệm vụ quan trọng

“Chúng tôi đã tính toán kỹ về lực lượng chuyên môn và Nguyễn Tấn Sang là một trong những VĐV có trình độ, có đạo đức, kỷ luật tốt. Đồng thời, Tấn Sang có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm qua do vậy năm nay Ban huấn luyện bổ sung võ sĩ tham gia công tác huấn luyện. Tuy nhiên, Tấn Sang được đảm trách 2 nhiệm vụ là VĐV tập chuyên môn và HLV hỗ trợ Ban huấn luyện quốc gia”, phụ trách bộ môn pencak silat (Cục TDTT Việt Nam) – bà Từ Thị Lê Na đã trao đổi.

Từ đầu năm nay, Nguyễn Tấn Sang chính thức rời nơi tập huấn quen thuộc là Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) để trở về tập luyện kết hợp hỗ trợ huấn luyện cho Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (TPHCM). Vào lúc này, ngoài thời gian tập luyện chuyên môn của mình, Nguyễn Tấn Sang đã tham gia Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam trên sàn đấu nhằm thị phạm kỹ thuật cho nhiều đồng đội trẻ.

Còn nhớ tại SEA Games 33-2025, sau khi giành tấm HCV trên sàn đấu, Tấn Sang từng bày tỏ mình sẽ hướng tới những công việc quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp khi về nước. Bây giờ, chàng tuyển thủ nổi danh của pencak silat Việt Nam và thể thao TPHCM đã bước vào vai trò mới của mình.

Tấn Sang vẫn khiêm tốn nhìn nhận bản thân luôn phải học hỏi rất nhiều từ các HLV, những người thầy của mình và kể cả từ đồng đội. Qua từng giai đoạn thi đấu, bản thân võ sĩ tích lũy được những kinh nghiệm chuyên môn quý giá cho mình. Từ những bài học thực tiễn đó, Tấn Sang sẽ hướng tới truyền tải cho nhiều đồng đội ở đội tuyển quốc gia để đạt được kỹ thuật pencak silat tốt nhất. Hình ảnh HLV kiêm VĐV Nguyễn Tấn Sang chỉ dẫn động tác kỹ thuật cho VĐV tại đội tuyển pencak silat quốc gia sẽ là mới với người hâm mộ nhưng nam võ sĩ cho rằng mình đặt chuyên môn lên hàng đầu, vì thế không bỡ ngỡ khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ Ban huấn luyện ngay từ bây giờ.

Phía trước còn nhiều hành trình

Tấn Sang đã giành tấm HCV tại SEA Games 33-2025 cho đội tuyển pencak silat Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Pencak silat không nằm trong chương trình ASIAD 20 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026). Tuy nhiên, đội tuyển pencak silat Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho một số chương trình thi đấu quốc tế quan trọng và xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34 năm 2027 ở Malaysia.

Nguyễn Tấn Sang đã có những HCV danh giá nhất trong sự nghiệp khi góp mặt tại giải vô địch thế giới, vô địch châu Á, vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Năm 2025, nam võ sĩ vinh dự được khen thưởng danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM và Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, Tấn Sang được trao tặng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (từ thành tích vô địch thế giới 2024) và 1 Huân chương lao động hạng Nhì (từ thành tích vô địch châu Á 2025).

Dẫu vậy, Tấn Sang cho biết phía trước còn nhiều mục tiêu để thực hiện nên vẫn chưa thể nghỉ ngơi mà hướng tới giành kết quả tốt nhất cùng đội tuyển pencak silat Việt Nam, thể thao TPHCM. Năm nay, mục tiêu hàng đầu của Tấn Sang là đảm bảo tốt thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra tại TPHCM.

Năm 2025 khép lại và năm 2026 bắt đầu là hành trình mới cho HLV kiêm VĐV Nguyễn Tấn Sang. Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, các nhiệm vụ gồm giải vô địch châu Á 2026, Cúp thế giới 2026 và giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ cần sự tập trung chuẩn bị chuyên môn. Nguyễn Tấn Sang giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025 nên nam võ sĩ quyết tâm giữ vững thành quả tại giải năm nay dự kiến tổ chức năm nay ở Ấn Độ. Dù là VĐV hay HLV, Tấn Sang khẳng định tình yêu chuyên môn với pencak silat vẫn luôn cháy bỏng trong mọi hoàn cảnh.

MINH CHIẾN