Võ sĩ pencak silat và vật liên tiếp giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam

Ở buổi chiều tranh tài ngày 17-12, các võ sĩ pencak silat và vật đã giành được thêm các tấm HCV quan trọng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Võ sĩ Trần Duy Tuyến đã thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch pencak silat SEA Games tại hạng cân 90kg nam. Nam tuyển thủ của chúng ta đã thi đấu áp đảo để thắng 26-5 trước đối thủ Sheik Ferdous Bin Sheik Alauddin (Singapore) tại trận chung kết. Chiến thắng giúp Duy Tuyến lên ngôi vô địch tại SEA Games 33-2025. Thành tích cũng giúp tuyển thủ bảo vệ thành công ngôi vô địch từng có ở kỳ SEA Games 32-2023 trước đó. Cũng ở ngày thi đấu, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang giành HCV hạng cân 80kg nam của môn pencak silat.

Hai tuyển thủ Duy Tuyến và Tấn Sang là những người từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 và tiếp tục góp mặt ở kỳ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan lần này.

Duy Tuyến thắng áp đảo đối thủ trong trận chung kết. Ảnh: DP

Trong chiều ngày 17-12, đội tuyển vật đã làm tốt nhất khả năng của mình khi sớm có những ngôi vô địch trong các hạng cân của nội dung cổ điển nam.

Lần lượt tuyển thủ Nguyễn Công Mạnh (77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (87kg nam), Nguyễn Minh Hiếu (97kg nam) đã vượt qua các đối thủ ở trận chung kết để vô địch nội dung của mình. Môn vật của SEA Games 33-2025 tổ chức 12 bộ huy chương dành cho vật cổ điển nam, vật tự do nam và vật tự do nữ (mỗi nội dung có 4 hạng cân). Chỉ tiêu của đội tuyển vật Việt Nam là phấn đấu giành 6 HCV tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN