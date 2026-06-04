Sau khi khép lại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM năm 2026, TPHCM lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm, từ đồng bộ chuẩn bị lực lượng đến cơ sở vật chất để sẵn sàng bứt phá.

Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 lần đầu được tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn, là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm. ẢNH: Dũng Phương

Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 vừa khép lại không chỉ để lại những con số ấn tượng với gần 11.000 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) tranh tài ở 44 môn, mà còn ghi dấu ấn đậm nét về mặt tư duy tổ chức. Thay vì bó hẹp trong các nhà thi đấu, lễ khai mạc được đưa ra không gian mở tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Bước đi chiến lược này đã đưa thể thao hòa vào nhịp sống đô thị, đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, việc áp dụng chuyển đổi số 100% trong công tác quản lý và cập nhật kết quả chính là bước chạy đà công nghệ hoàn hảo cho ngày hội lớn - Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Đại hội TDTT thành phố chính là tiền đề quan trọng để hoàn thiện công tác điều hành, tổ chức và chuẩn bị lực lượng cho đấu trường toàn quốc, diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12. Trong vai trò địa phương đăng cai chính, TPHCM đang gánh vác khối lượng công việc lớn khi tổ chức thi đấu 44/48 môn của chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10. Đến nay, thành phố đã quy hoạch khoảng 31 địa điểm thi đấu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Dự kiến đến cuối tháng 6, đợt tổng rà soát về cơ sở vật chất sẽ hoàn tất. Song song đó, các địa phương như Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa cũng tích cực phối hợp đăng cai các môn đặc thù để đảm bảo giải đấu đạt tầm vóc quốc tế.

Không chỉ tập trung vào công tác tổ chức, việc chuẩn bị lực lượng VĐV cũng được đặc biệt chú trọng. "Đại hội TDTT TPHCM vừa qua đã trở thành dịp để các bộ môn rà soát lực lượng, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nhân tố mới. Sau đại hội, các đội tuyển bước vào những đợt tập huấn ngắn và dài hạn, kết hợp thi đấu cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn", ông Nguyễn Nam Nhân cho hay.

Nguyễn Văn Khánh Phong là niềm hy vọng vàng của tuyển thể dục dụng cụ TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở những môn thể thao trọng điểm, sự chuẩn bị đang được triển khai bài bản. Đội tuyển bắn cung TPHCM với 36 cung thủ chất lượng, kết hợp giữa những cái tên kỳ cựu như Nông Văn Linh, Trần Nhật Hoàng và các tài năng trẻ như Lê Hùng Dũng, Lê Thùy Phương Nhi... đang nỗ lực tập luyện ngay tại sân Lam Sơn (phường Vũng Tàu) - địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu ở đại hội toàn quốc. Đây được xem là lợi thế đáng kể khi các VĐV có cơ hội làm quen với điều kiện thi đấu, hướng gió và môi trường thi đấu thực tế.

Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ TPHCM tiếp tục khẳng định chiều sâu lực lượng với sự kế thừa giữa các thế hệ VĐV. Dù giữ vị thế nhất toàn đoàn tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, HLV Trương Minh Sang khẳng định toàn đội không hề chủ quan. Những niềm hy vọng vàng như Nguyễn Văn Khánh Phong, Văn Vĩ Lương, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Như... đều đang duy trì tập luyện cường độ cao để có điểm rơi phong độ tốt. Sự tiếp nối thế hệ nhịp nhàng giữa kinh nghiệm và sức trẻ chính là điểm tựa để thể dục dụng cụ TPHCM tự tin bảo vệ ngôi vương.

NGUYỄN ANH