Việt Nam tổ chức giải vô địch pencak silat châu Á 2026 tại thành phố Đồng Nai

Võ sĩ pencak silat tập trung chuẩn bị chuyên môn để thi đấu giải vô địch châu Á 2026 trên sân nhà. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi kỳ vọng giải năm nay tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của các võ sĩ hàng đầu châu lục tham gia. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ giải đấu được đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn Liên đoàn châu Á đặt ra”, phụ trách bộ môn pencak silat (Cục TDTT Việt Nam) – bà Từ Thị Lê Na trao đổi.

Thành phố Đồng Nai đã được trao quyền tổ chức giải vô địch pencak silat châu Á 2026 diễn ra từ ngày 15-7 tới 23-7. Đây là lần thứ 10, giải vô địch pencak silat châu Á được tổ chức.

Với chương trình thi đấu giải vô địch châu Á, Ban tổ chức đưa vào tranh tài 13 hạng cân đối kháng nam (từ 45kg tới trên 110kg) và 11 hạng cân nữ (từ 45kg tới trên 100kg). Trong đó, có 2 nội dung mở rộng (Open 1, Open 2) dành cho nam, nữ. Hạng mở rộng Open của nam sẽ tranh tài nội dung dưới 95kg-110kg và trên 110kg còn dành cho nữ sẽ gồm nội dung 85-100kg và trên 100kg.

Ngoài ra, chương trình thi đấu vô địch châu Á 2026 có các nội dung biểu diễn dành cho cá nhân, đôi, đồng đội và cá nhân sáng tạo.

Năm ngoái, Việt Nam đã là chủ nhà giải vô địch châu Á 2025 khi các nội dung diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Giải đã quy tụ hơn 400 HLV, VĐV tới từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục góp mặt tranh tài. Đánh giá cao về công tác tổ chức chuyên môn của chủ nhà Việt Nam từ giải vô địch châu Á 2025, Liên đoàn pencak silat châu Á tiếp tục trao quyền đăng cai giải năm nay cho chúng ta.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn giải vô địch châu Á 2025 (17 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ). Do đó trong lần tổ chức năm nay trên sân nhà, Ban huấn luyện vẫn hướng tới mục tiêu giữ vững thành tích số 1 của mình.

Giải đấu năm nay được hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn nhất. Ảnh PENCAKSILATVN

Dự kiến tại giải vô địch châu Á 2026, nhiều gương mặt có chuyên môn tốt của pencak silat Việt Nam sẽ được đăng ký thi đấu như Trần Thị Kim Loan, Lường Thị Vân, Trần Thị Diễm Quỳnh, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thảo, Cao Thủy Tiên, Nguyễn Chính Nghĩa, Nguyễn Minh Triết, Bùi Đình Quyết, Cao Văn Quý, Lê Văn Toản, Trương Quốc Bình, Lê Ngọc Vũ…

MINH CHIẾN