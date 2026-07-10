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Đội tuyển judo trẻ TPHCM giành hạng nhất toàn đoàn giải quốc gia

SGGPO

Kết thúc Giải vô địch trẻ Judo quốc gia 2026 (diễn ra ngày 3 đến 12-7 tại Thanh Hoá), đội tuyển TPHCM thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 15 HCV, 11 HCB, 28 HCĐ, qua đó xếp hạng nhất toàn đoàn.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: Đại Nghĩa
Đại diện Ban tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: Đại Nghĩa

Giải vô địch trẻ Judo quốc gia 2026 thu hút số lượng vận động viên (VĐV) tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, khoảng 800 võ sĩ đến từ 19 tỉnh, thành, ngành. Trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, các VĐV tham gia tranh tài 80 bộ huy chương ở các nội dung đối kháng và biểu diễn.

Vượt qua các đơn vị, đội tuyển judo trẻ TPHCM giành 15 HCV, 11 HCB, 28 HCĐ, qua đó xếp hạng nhất toàn đoàn. Trong đó, các VĐV thuộc nhóm tuổi 10–15 đạt 7 HCV, 7 HCB, 18 HCĐ; nhóm tuổi 16–19 giành 8 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, chiều sâu lực lượng và hiệu quả công tác đào tạo VĐV trẻ của judo TPHCM.

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Các VĐV năm nay được Ban tổ chức đánh giá có chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, Giải vô địch trẻ Judo quốc gia 2026 còn được xem là kỳ kiểm tra quan trọng đối với các địa phương trong công tác đào tạo VĐV trẻ. Sau giải, các nhà tuyển trạch sẽ lựa chọn những gương mặt xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển trẻ và đội tuyển judo quốc gia, tập huấn và chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Thể thao TPHCM judo TPHCM hạng nhất toàn đoàn judo trẻ TPHCM vô địch trẻ quốc gia

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