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Golfer Nguyễn Anh Minh và đội tuyển quốc tế thắng tuyển Mỹ tại giải đồng đội Arnold Palmer Cup 2026

SGGPO

Nguyễn Anh Minh lần đầu tiên đã có ngôi vô địch giải golf đồng đội Arnold Palmer Cup 2026 trong vai trò tuyển thủ đội tuyển quốc tế.

Nguyễn Anh Minh đã thi đấu trận Single của mình. Ảnh: ARNOLD PALMER CUP
Nguyễn Anh Minh đã thi đấu trận Single của mình. Ảnh: ARNOLD PALMER CUP

Giải golf đối kháng đồng đội sinh viên Arnold Palmer Cup 2026 đã thu hút các golf thủ hàng đầu làng golf sinh viên thế giới tham dự và bế mạc sau lượt đấu quyết định trên sân Tralee Golf Links (County Kerry, Ireland) vào rạng sáng ngày 6-7 (theo giờ Việt Nam).

Năm nay, golfer Nguyễn Anh Minh của Việt Nam được góp mặt trong thành phần tuyển sinh viên quốc tế để thi đấu trước tuyển sinh viên Mỹ.

Tại lượt cuối, 2 đội đã tranh tài 12 trận Singles. Trong lượt tranh tài, Nguyễn Anh Minh đã đối đầu với golf thủ Cayden Pope của tuyển sinh viên Mỹ. Hai bên đã chơi cẩn trọng trong từng hố đánh của mình nhưng Anh Minh vẫn giữ sự tập trung để đạt sự chính xác cao nhất. Kết thúc trận đối đầu cá nhân Single, Anh Minh thắng với kết quả 5&3.

Trước đó, Anh Minh đã tham dự các lượt đánh đối với Four-balls hỗn hợp nam nữ, Foursomes, Foursomes hỗn hợp nam nữ. Các kết quả của Nguyễn Anh Minh đóng góp vào thành tích chung cuộc để đội tuyển sinh viên quốc tế thắng tuyển sinh viên Mỹ với tỷ số 30,5-29,5.

Theo quy định tại giải, mỗi đội được đăng ký 24 golfer (12 nam, 12 nữ) và thi đấu 3 vòng với vòng 1 có 12 trận Four-balls hỗn hợp nam nữ. Tiếp đó, vòng 2 tranh tài 12 trận Foursomes và 12 trận Foursomes hỗn hợp nam nữ. Vòng cuối thi đấu 12 trận Singles.

Năm nay là năm thứ 30 giải được tổ chức. Sau 30 lần tranh tài, đội golf sinh viên Mỹ dẫn kết quả trước đội golf sinh viên quốc tế gồm 15 thắng, 14 thua, 1 hòa.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

golf golfer Nguyễn Anh Minh golf Việt Nam Arnold Palmer Cup 2026

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