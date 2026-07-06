Chạm vào lịch sử qua từng bước chạy

Giải chạy địa hình “Ý chí Côn Đảo – Côn Đảo Spirit 2026” sẽ diễn ra vào ngày 30-8, mở ra hành trình độc đáo kết nối thể thao với lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về giải chạy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 6-7, Lễ công bố Giải chạy địa hình “Ý chí Côn Đảo – Côn Đảo Spirit HTV BCONS năm 2026 đã diễn ra long trọng tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố...

Giải chạy địa hình “Ý chí Côn Đảo – Côn Đảo Spirit 2026” do HTV phối hợp cùng UBND Đặc khu Côn Đảo sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30-8, hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ký kết hợp tác nhà tài trợ chính của giải chạy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không đơn thuần là một hoạt động thể thao, “Ý chí Côn Đảo" được kỳ vọng trở thành hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, kết nối tinh thần rèn luyện thể chất với việc tri ân lịch sử, tôn vinh các giá trị văn hóa và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. Giải đấu gồm 4 cự ly: 6km, 12km, 25km và 50km.

Các cung đường được thiết kế để vận động viên khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của Côn Đảo, xuất phát từ Cột cờ Côn Đảo và đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như: Vườn quốc gia Côn Đảo, Nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, Nghĩa trang Hàng Dương, đỉnh Lò Vôi, Núi Chúa - Ma Thiêng Lãnh, Bãi Bàng Đất Thắm...

Trước ngày thi đấu, các vận động viên sẽ nhận race-kit vào ngày 29-8 và tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa như: lễ thượng cờ, viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, giao lưu với các chuyên gia bảo tồn rùa biển và bò biển Dugong... Những hoạt động này góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho giải chạy, khi thể thao được gắn kết chặt chẽ với giáo dục truyền thống và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên.

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ công bố, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV cho biết: Đây là giải chạy địa hình đầu tiên được tổ chức tại Côn Đảo và sẽ được truyền hình trực tiếp trên tất cả các kênh sóng của HTV cũng như các nền tảng số. Chúng tôi tin rằng giải chạy này sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm đặc biệt trên các cung đường ven biển, xuyên rừng và những cảm nhận thiêng liêng về một vùng đất anh hùng. Qua đó, mỗi người sẽ nhận thức sâu sắc hơn về sứ mệnh của thế hệ hôm nay trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Các cự ly tại giải chạy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố đồng hành cùng chương trình chăm lo, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai. Thông điệp “mỗi bước chạy là một hành động sẻ chia” sẽ góp phần kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ các em có thêm điều kiện điều trị, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Thông qua giải chạy, Ban tổ chức kỳ vọng quảng bá hình ảnh Côn Đảo như một điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên; đồng thời lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững.

NGUYỄN ANH