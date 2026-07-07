Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026: Việt Nam sẵn sàng chào đón các đoàn quốc tế

Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8 đến 12-7 tại TPHCM. Sự kiện quy tụ đông đảo vận động viên, huấn luyện viên hàng đầu khu vực, khẳng định năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của Việt Nam.

Khánh Thi cùng các học trò chuẩn bị chuyên môn cho giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026

Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 là một trong những sự kiện thể thao quốc tế có quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Thông tin từ Ban Tổ chức, giải đấu ghi nhận sự tham dự của các huấn luyện viên và vận động viên đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao, hấp dẫn và giàu tính chuyên môn.

Giải đấu năm nay bao gồm 52 nội dung thi đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF), trong đó có 35 nội dung Vô địch châu Á. Bên cạnh đó là nhiều nội dung tính điểm xếp hạng thế giới cùng các nội dung tranh Cúp Công an nhân dân. Đây là cơ hội quan trọng để các vận động viên tích lũy thành tích, cải thiện thứ hạng quốc tế và hướng tới những giải đấu lớn của WDSF trong thời gian tới.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung đơn và đôi thuộc hệ thống Vô địch châu Á. Không chỉ là sân chơi đỉnh cao của khu vực, giải đấu còn được đánh giá là một trong những mùa giải có chất lượng chuyên môn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Danh sách đăng ký hiện quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng các cặp vận động viên đang giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt ở hầu hết các nội dung.

HLV Khánh Thi (giữa) cùng bộ đôi VĐV Phan Hiển và Thu Hương đặt mục tiêu cao tại giải châu Á sắp tới

Đối với đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt Nam, giải đấu trên sân nhà vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Các vận động viên Việt Nam sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những đoàn mạnh như Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan và Hàn Quốc.

Thời gian qua, các vận động viên chủ lực đã liên tục tham gia các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện kỹ thuật trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Song song với công tác chuyên môn, Ban tổ chức đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, hậu cần và vận hành nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đoàn quốc tế. Với sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp, giải Vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực để khiêu vũ thể thao Việt Nam tiếp tục vươn xa, chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường châu Á và thế giới.

NGUYỄN ANH