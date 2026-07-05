Kỳ thủ Nho Kiệt, Cẩm Hiền chiến thắng cờ chớp tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Đinh Nho Kiệt đã giành được HCV trong bảng cờ chớp tại giải đấu năm nay.

Kỳ thủ Đinh Nho Kiệt (trái) đã có tấm HCV cờ chớp ở bảng U17 nam giải năm nay. Ảnh: VCF

Ngày 5-7, những ván cuối nội dung cờ chớp trong các bảng theo từng nhóm tuổi nam, nữ tại giải được khép lại.

Ở bảng U17 nam, kiện tướng Đinh Nho Kiệt (Hà Nội) đã lấy lại phong độ để giành HCV khi giành tổng 7,5 điểm sau 9 ván thi đấu. Nho Kiệt không gặp bất kỳ trở ngại nào để giành 6 ván thắng, 3 ván hòa trong các cuộc so tài. Một ngày trước đó, kiện tướng này đã lỡ cơ hội giành HCV cờ nhanh mà chỉ có ngôi á quân tại bảng U17 nam. Đứng thứ nhì, giành HCB cờ chớp U17 nam là kỳ thủ Đoàn Thế Đức (Quân đội) với 7 điểm. Cùng tại bảng này, kỳ thủ Bành Gia Huy có vị trí hạng 4 (7 điểm).

Trong bảng U20 nam, các kỳ thủ của TPHCM đã không giành được HCV. Nhà vô địch là Phạm Công Minh (Ninh Bình) với 7,5 điểm sau 9 ván. Kiện tướng Nguyễn Quốc Hy của đội cờ vua trẻ TPHCM đạt 7 điểm nên có HCB. Trong bảng này, Đặng Anh Minh và Phạm Trần Gia Phúc (cùng TPHCM) không thành công khi chỉ xếp hạng lần lượt ở vị trí 5 và 6 do cùng đạt 6,5 điểm.

Tại ngày thi đấu, thần đồng cờ vua một thời là kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh) đã giành HCV bảng U20 nữ khi xuất sắc đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Cẩm Hiền đã vượt qua các kỳ thủ cạnh tranh trực tiếp là Nguyễn Bình Vy (Hà Nội, 7 điểm), Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình, 7 điểm) để giữ vững vị trí số 1. Đây là chiến thắng có ý nghĩa tinh thần rất lớn cho Cẩm Hiền. Trong khi đó ở bảng U17 nữ, ngôi vô địch đã thuộc về kỳ thủ Đặng Lê Xuân Hiền (Hà Nội) với 8 điểm.

Với cờ chớp, đội cờ vua trẻ TPHCM đã giành thêm HCV với kết quả của Lê Phạm Tiến Minh (U8 nam), Trần Minh Anh (U6 nữ), Trần Thùy Anh (U7 nữ), Nguyễn Đức Huyền My (U8 nữ), Nguyễn Vũ Bảo Châu (U10 nữ).

Sau cờ chớp, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống đến ngày 12-7.

MINH CHIẾN