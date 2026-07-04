Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc giành HCV cờ nhanh tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Nam kỳ thủ của cờ vua TPHCM đã giành được tấm HCV tại bảng U20 trong giải vô địch trẻ quốc gia 2026 đang tranh tài ở Bắc Ninh.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của cờ vua TPHCM. Ảnh: BÙI VINH

Ngày 4-7, các ván cuối của nội dung cờ nhanh tại giải đã khép lại để tìm ra nhà vô địch trong từng bảng.

Ở bảng U20 nam, Phạm Trần Gia Phúc kết thúc 9 ván với tổng 7,5 điểm và đạt vị trí số 1, nhận HCV. Kiện tướng trẻ của cờ vua TPHCM đã có 6 ván thắng, 3 ván hòa trong các lượt đã đấu để đảm bảo được kết quả dẫn đầu chung cuộc. Tại bảng này, kỳ thủ Trần Ngọc Minh Duy (Đồng Nai) cùng đạt 7,5 điểm nhưng thấp hơn chỉ số phụ nên giữ hạng nhì. Vị trí thứ 3 thuộc về Nguyễn Quốc Hy (TPHCM, 7 điểm).

Trong bảng U20 nữ, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình, 7,5 điểm), Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội, 7,5 điểm) và Thái Ngọc Tường Minh (Đồng Nai, 6,5 điểm).

Ngoài tấm HCV của Phạm Trần Gia Phúc, đội cờ vua trẻ TPHCM còn giành thêm được 8 tấm HCV cờ nhanh từ kết quả thi đấu của kỳ thủ Trần Thiên Khải (U6 nam), Vũ Hạo Nhiên (U7 nam), Trương Phúc Nhật Nguyên (U8 nam), Nguyễn Vũ Bảo Lâm (U13 nam) và Trình Minh Anh (U6 nữ), Huỳnh Nguyễn Bích Ngân (U7 nữ), Nguyễn Đức Huyền My (U8 nữ), Lý Khả Hân (U10 nữ).

Cũng tại nội dung cờ nhanh, một số kết quả thi đấu đã mang lại bất ngờ cho giới chuyên môn như chiến thắng của kỳ thủ Phạm Như Ý (Lào Cai) tại bảng U13 nữ hay ngôi vô địch bảng U15 nữ của kỳ thủ Đỗ Hà Trang (Bắc Ninh), vị trí số 1 bảng U10 nam của Nguyễn Phúc Cao Danh (Cần Thơ).

Ở nội dung cờ nhanh, kiện tướng quốc tế Đinh Nho Kiệt (Hà Nội) chỉ có tấm HCB khi đấu tại bảng U17 nam. Nho Kiệt đạt 7 điểm sau 9 ván đấu nhưng thấp hơn chỉ số phụ nên đứng sau nhà vô địch bảng đấu là Vũ Gia Bảo (Quảng Ninh, 7 điểm).

Sau nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ bước vào thi đấu cờ chớp tại các bảng nam, nữ theo từng nhóm tuổi.

MINH CHIẾN