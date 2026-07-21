Các môn khác

2 kiếm thủ TPHCM tranh tài giải vô địch thế giới 2026

SGGPO

Các kiếm thủ hàng đầu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có mặt tại Hongkong (Trung Quốc) tranh tài giải vô địch thế giới 2026.

VĐV Việt Nam sẽ tranh tài giải vô địch thế giới 2026 tại Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: HỢP HỢP
VĐV Việt Nam sẽ tranh tài giải vô địch thế giới 2026 tại Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: HỢP HỢP

Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết, chúng ta cử 3 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2026. Trong số này, đấu kiếm TPHCM đóng góp 2 gương mặt là Nguyễn Phước Đến và Trần Thị Thùy Trinh. Kiếm thủ còn lại của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tranh tài giải là Nguyễn Xuân Lợi.

Cả 3 gương mặt có mặt tại Hongkong (Trung Quốc) sẵn sàng vào tranh tài các nội dung của mình. Trong số này, Xuân Lợi được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt ở nội dung kiếm chém nam còn Phước Đến được tin tưởng sẽ thi đấu hiệu quả ở nội dung kiếm ba cạnh nam. Kiếm thủ Thùy Trinh sẽ tranh tài nội dung kiếm ba cạnh nữ.

Ban tổ chức cho biết, nội dung kiếm ba cạnh nam có 236 kiếm thủ toàn thế giới đăng ký thi đấu còn kiếm chém nam có 168 gương mặt tham dự.

Đấu kiếm Việt Nam chưa từng giành được huy chương ở đấu trường thế giới. Tuy nhiên, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam nỗ lực cử VĐV tham dự nhằm tích điểm chuyên môn cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm hướng tới ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay.

Trước khi dự giải vô địch thế giới 2026, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ và 3 tuyển thủ Xuân Lợi, Phước Đến, Thùy Trinh cũng góp mặt thi đấu và được đánh giá đã nỗ lực có kết quả chuyên môn.

Giải vô địch thế giới 2026 có 12 nội dung thi đấu. Các nội dung cá nhân dành cho kiếm chém, kiếm ba cạnh, kiếm liễu nam, nữ tổ chức từ ngày 22 tới 27-7. Từ ngày 28 tới 30-7, các nội dung đồng đội được tổ chức.

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MINH CHIẾN

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