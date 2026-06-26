Đại kiện tướng Lê Quang Liêm là HLV trưởng đội cờ vua nữ Mỹ tại Olympiad 2026

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam sẽ chỉ đạo các kỳ thủ nữ Mỹ tranh tài giả Olympiad 2026 vào tháng 9 sắp tới.

Lê Quang Liêm sẽ là HLV trưởng đội cờ vua nữ Mỹ tại Olympiad 2026. Ảnh: FIDE

Liên đoàn cờ Mỹ đã thông báo chính thức đội hình tham dự Olympiad 2026 được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 15-9 tới 27-9.

Bất ngờ lớn nhất là việc đại kiện tướng Lê Quang Liêm được Liên đoàn cờ Mỹ trao trọng trách HLV trưởng đội cờ vua nữ Mỹ dự giải lần này. Danh sách 5 kỳ thủ đội cờ vua Mỹ sẽ sang Uzbekistan thi đấu gồm Elect Rose Atwell, Carissa Yip, Alice Lee, Tatev Abrahamyan và Irina Krush.

Lê Quang Liêm đã kết thúc công việc tại đội cờ Đại học Webster (Mỹ). Hiện kỳ thủ người TPHCM đang sinh sống và hoạt động, thi đấu các chương trình cờ vua tại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên, Lê Quang Liêm đảm trách vai trò HLV trưởng 1 đội tuyển cờ quốc gia tham dự giải vô địch đồng đội thế giới – Olympiad.

Năm nay, Lê Quang Liêm đã thông báo không tham gia Olympiad 2026 với tư cách là kỳ thủ trong đội tuyển cờ vua nam Việt Nam. Quyết định đã được Quang Liêm đưa ra sau khi làm việc với Liên đoàn cờ Việt Nam.

Cách đây 2 năm, Lê Quang Liêm đã là thành viên đội tuyển cờ vua nam Việt Nam thi đấu Olympiad 2024 tổ chức tại Hungary.

Trong kỳ Olympiad 2024, đội tuyển cờ vua nữ Mỹ đã giành vị trí hạng 3. Đội hình các kỳ thủ nữ của Mỹ đã thi đấu giải trên gồm Tokhirjonova Gulrukhbegim, Carissa Yip, Irina Krush, Alice Lee, Anna Zatonskih. Giải Olympiad sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn với 11 ván theo hệ Thụy Sỹ.

MINH CHIẾN