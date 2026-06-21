Lê Quang Liêm và đồng đội đứng hạng 4 cờ nhanh giải vô địch nhanh, chớp thế giới 2026

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đang thi đấu ở Hongkong (Trung Quốc) trong giải vô địch đồng đội cờ nhanh, chớp thế giới 2026.

Lê Quang Liêm đang tranh tài tại Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: FIDE

Nội dung cờ nhanh đã diễn ra sớm nhất với 12 ván theo hệ Thụy Sỹ. Lê Quang Liêm tham dự đội Mr Birdie And Friends do đại kiện tướng Liang Awonder làm đội trưởng.

Sau 12 ván đấu, đội của Lê Quang Liêm đã đứng vị trí hạng 4 của cờ nhanh. Vô địch cờ nhanh lần này là đội Dragon Chilling gồm nhiều hảo thủ trong đội hình như Ding Liren, Wei Yi.

Giải đấu vẫn còn tiếp tục tranh tài khi các kỳ thủ tham dự nội dung cờ chớp. Cờ chớp được tổ chức 2 giai đoạn gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Các kỳ thủ thi đấu 11 ván theo hệ Thụy Sỹ tại vòng bảng. Đội Mr Birdie And Friends đã giành vị trí nhất Bảng D (gồm 12 đội) để có suất tham dự tứ kết tại giải. Đội của đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ gặp đội Dragon Chilling ở tứ kết của nội dung cờ chớp.

Ngày 21-6, các đội thi đấu lượt tứ kết tranh vé vào bán kết cũng như tìm cơ hội góp mặt chung kết trước khi giải đấu kết thúc ở Hongkong (Trung Quốc).

Giải năm nay có tổng thưởng là 500.000 euro (hơn 13 tỷ đồng). Đội vô địch nội dung cờ nhanh sẽ được thưởng 110.000 euro còn đội vô địch cờ chớp sẽ nhận thưởng 75.000 euro.

Vừa qua, đại kiện tướng Lê Quang Liêm vừa giành vị trí hạng 3 tại môn cờ vua của giải thể thao điện tử ASEAN Esports Cup 2026 tổ chức ở Thái Lan.

MINH CHIẾN