Đội roller sports TPHCM giành 17 HCV tại giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026

Các tuyển thủ roller sports của đội TPHCM đã đạt kết quả cao nhất để giành 17 ngôi vô địch sau các nội dung đã tranh tài ở giải.

Các VĐV đã tập trung thi đấu ở giải để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: SFV

Chiều tối ngày 5-7 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, giải vô địch roller sports xuất sắc quốc gia 2026 đã khép lại những chung kết nội dung cuối cùng.

Trong giải lần này, VĐV roller sports TPHCM đã thi đấu hiệu quả để giành 17 ngôi vô địch và giữ vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Ở thành tích thi đấu của đội roller sports TPHCM, một số ngôi vô địch được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng chuyên môn mà VĐV đã thể hiện. Trong đó có các kết quả chú ý như HCV game of skate nữ của Trần Phương Vy, HCV speed slalom senior nữ của Huỳnh Thị Cẫm Ly, HCV battle slide nam của Phạm Hoàng Duy, HCV battle slide nữ của Mai Yến Ny hay HCV junior E nam của Vũ Bình Minh, HCV junior E nữ của Đỗ Thị Minh Phương, HCV senior E nữ của Huỳnh Thị Cẫm Ly, HCV senior D nam của Trần Đăng Khôi…

VĐV trượt ván tranh tài trong giải đấu lần này. Ảnh: SFV

Cũng ở giải, các đơn vị Hà Nội, Công an Nhân dân, Tây Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Bắc Ninh có VĐV giành được HCV như kỳ vọng. Với lực lượng trẻ, đội chủ nhà Hà Nội đã giành được 3 HCV với thành tích của Nguyễn Văn Kỳ (game of skate nam), Lê Xuân Tùng (street nam), Huỳnh Phi Toàn (senior B nam).

Năm nay, Ban tổ chức thi đấu 28 nội dung patin tốc độ, 14 nội dung patin nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Giải đã có 153 VĐV của 11 đơn vị cả nước tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN