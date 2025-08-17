Giành 9 HCV, đội TPHCM 1 xếp nhất giải roller sport vô địch quốc gia 2025

Các môn khác

Các nội dung cuối cùng đã khép lại trên đường đua tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và đội TPHCM 1 vượt lên dẫn đầu chung cuộc.

Các VĐV đã thi đấu giải roller sport vô địch quốc gia 2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Giải roller sport vô địch quốc và vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2025 đã kết thúc sau chiều thi đấu ngày 17-8 với các chung kết cuối cùng thi đấu tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Kết thúc thi đấu, đội TPHCM 1 dẫn đầu với thành tích 9 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ. Hạng nhì là chủ nhà Hà Nội với 5 HCV, 10 HCB, 1 HCĐ và hạng ba là đội Tây Ninh với 3 HCV, 2 HCB. Các đội Bắc Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai cũng giành được HCV.

IMG_7508.jpg
VĐV giành thành tích tốt được trao kết quả tại giải. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Các tấm HCV của đội TPHCM 1 giành tại giải từ kết quả thi đấu nội dung Slalom junior nam (VĐV Đinh Hoàng Duy), Novice E nam (Đào Bùi Hữu Đạt), Novice D nữ (Trần Nhã Trúc), Novice B nữ (Trần Nhã Trúc), Novice A nữ (Chu Hiểu Vy), Junior D nữ (Đỗ Thị Minh Phương), Junior D nam (Vũ Bình Minh), Junior B nữ (Đỗ Thị Minh Phương), Junior A nam (Trần Đăng Khôi), skate nữ (Trần Phương Vy), Grind and slade nữ (Trần Phương Vy), Slalom tốc độ nữ (Huỳnh Thị Cẩm Ly), battle slalom nam (Nguyễn Đức Tuệ), senior B nữ (Huỳnh Thị Cẩm Ly), senior C nữ (Huỳnh Thị Cẩm Ly), senior E nam (Phạm Hoàng Anh)…

Đội TPHCM 2 đã thi đấu và giành 1 HCB, 2 HCĐ trong các nội dung góp mặt nên đứng hạng 7.

Giải năm nay quy tụ hơn 200 VĐV của 12 đơn vị cả nước tham tranh tài các hạng mục đối với patin tốc độ, patin nghệ thuật và trượt ván. Kết quả thi đấu sẽ được ban huấn luyện làm cơ sở chọn VĐV tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN

