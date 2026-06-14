Đội TPHCM giành 14 HCV tại giải roller sports vô địch nhóm tuổi quốc gia 2026

VĐV của đội tuyển TPHCM đã thi đấu áp đảo để giành được 14 ngôi vô địch trong các nội dung đã tranh tài tại giải roller sports vô địch nhóm tuổi quốc gia 2026.

VĐV đã tranh tài tại giải đấu để có thêm những sự chuẩn bị trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: SFV

Ngày 14-6, chương trình tranh tài giải roller sports vô địch nhóm tuổi quốc gia 2026 khép lại sau chung kết các nội dung được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương (Đồng Tháp).

“Giải năm nay ghi nhận sự phát triển về số lượng, chất lượng VĐV tranh tài. Con số 197 VĐV của 11 đơn vị trong cả nước đã thi đấu mang đến những cuộc so tài chuyên môn cao.

Các đơn vị như TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu do có lực lượng VĐV đồng đều. Trong khi đó nhiều đơn vị như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hà Nội hay Đồng Nai đã trình làng những VĐV trình độ tốt, cạnh tranh được HCV…”, Trưởng ban phát triển phong trào Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam – ông Nguyễn Đức Mạnh đã cho biết tại giải.

Toàn giải, VĐV đã thi đấu 46 nội dung gồm 28 nội dung dành cho tốc độ, 14 nội dung đối với nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván.

VĐV đã thể hiện được kỹ thuật tốt nhất trong thi đấu. Ảnh: SFV

VĐV của đội tuyển TPHCM đã giữ vững vị trí ở nhóm đầu khi giành được 14 tấm HCV trong giải. Các thành tích được ghi nhận lần lượt ở kết quả thi đấu của Trần Phương Vy (game of skate nữ), Trần Phương Vy (street nữ), Huỳnh Thị Cẩm Ly (speed slalom senior nữ), Phạm Hoàng Duy (battle slide nam), Mai Yến Ni (battle slide nữ), Vũ Bình Minh (junior E nam), Đỗ Thị Minh Phương (junior E nữ), Vũ Bình Minh (junior D nam), Phan Thiên Phước (junior B nam), Phan Thiên Phước (junior A nam), Huỳnh Thị Cẩm Ly (senior E nữ), Phạm Hoàng Anh (senior C nam), Huỳnh Thị Cẩm Ly (senior B nữ), tiếp sức đồng đội (senior A nam).

Năm nay, môn roller sports có trong chương trình chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN