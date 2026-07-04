153 VĐV tranh tài giải vô địch roller sports xuất sắc quốc gia 2026

Các nội dung của giải đấu chính thức bước vào tranh tài để tìm ra những nhà vô địch xứng đáng nhất.

VĐV tham gia tranh tài giải roller sports xuất sắc quốc gia 2026. Ảnh: SFV

Ngày 4-7 tại Cung thể thao điền kinh Hà Nội, giải vô địch roller sports xuất sắc quốc gia 2026 đã khai mạc.

Năm nay, giải đấu tiếp tục do Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam cùng Sở VH-TT Hà Nội phối hợp tổ chức. 153 VĐV tới từ 11 đơn vị trong cả nước đã góp mặt để tìm cơ hội tranh những tấm huy chương danh giá nhất.

Ban tổ chức ghi nhận các đơn vị gồm TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Công an Nhân dân, Cần Thơ, Hà Nội (chủ nhà) đều cử lực lượng tốt nhất góp mặt tranh tài.

Đây được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn giá trị để từng đơn vị nắm bắt trình độ của VĐV và sự chuẩn bị ở mỗi địa phương nhằm hướng tới thi đấu môn roller sports tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Năm nay, Ban tổ chức thi đấu 28 nội dung patin tốc độ, 14 nội dung patin nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Chủ tịch Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam – ông Đặng Hà Việt cho biết: “Phong trào tập luyện, thi đấu roller sports đang được nhân rộng tại nhiều đơn vị trong cả nước. Chúng tôi đánh giá các em VĐV đang tiếp cận các kỹ thuật tốt nhất thi đấu hiệu quả. Giải năm nay tổ chức nội dung patin trong nhà thuộc Cung thể thao điền kinh Hà Nội cũng tạo nên sự khác biệt chuyên môn”.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: SFV

Trong khuôn khổ giải đấu, từ ngày 1 tới 5-7, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT Hà Nội tổ chức Lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn patin tốc độ năm 2026. Lớp tập huấn có 33 học viên là cán bộ, HLV, trọng tài đang trực tiếp tham gia công tác quản lý, huấn luyện, tổ chức thi đấu, phát triển phong trào môn patin tốc độ trên cả nước. Học viên được chuyên gia Connie Kwok Ka Yan (Trọng tài quốc tế, Liên đoàn patin và trượt ván quốc tế) trực tiếp giảng dạy.

Giải vô địch roller sports xuất sắc quốc gia 2026 sẽ tranh tài tới hết ngày 5-7.

MINH CHIẾN