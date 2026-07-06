Đội TPHCM 1 vô địch U18 nam giải bóng ném bãi biển trẻ quốc gia 2026

Cầu thủ đang thi đấu giải bóng ném bãi biển trẻ quốc gia 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Giải bóng ném bãi biển trẻ quốc gia 2026 đang diễn ra sôi nổi tại điểm tranh tài ở Thành phố Đà Nẵng. Năm nay, giải đấu đưa vào tranh tài nội dung nam, nữ đối với nhóm tuổi U18 và U20.

Các cuộc đấu của nhóm tuổi U18 đã được kết thúc sau những trận chung kết quyết định ở ngày 5-7. Chung kết U18 nam là cuộc so tài giữa đội TPHCM 1 với chủ nhà U18 Đà Nẵng. Trong ván thứ nhất, cầu thủ TPHCM 1 bất ngờ để thua đối thủ với tỷ số 8-20. Trở lại với tinh thần quyết tâm cao ở ván thứ hai, cầu thủ TPHCM 1 đã giành lại chiến thắng 18-12. Hai đội phải bước vào lượt shoot-out (luân lưu) và các tay ném của TPHCM 1 đã thắng 8-2.

Chung cuộc, đội nam TPHCM 1 thắng 2-1 tại chung kết, giành HCV. Ở giải năm nay, Ban huấn luyện đội bóng ném nam TPHCM 1 đã cử đội hình 10 cầu thủ thi đấu gồm Nguyễn Nhân Quý, Hồ Minh Nhuận, Võ Gia Khang, Lê Anh Kiệt, Cao Lê Huy, Lê Minh Tiến, Lê Đặng Anh Bảo, Nguyễn Quách Duy, Nguyễn Thành Nhân, Trâm Hoàng Long. Cũng tại giải, đội U18 Lào Cai và U18 TPHCM 2 có vị trí đồng hạng ba.

Đội U18 nam TPHCM 1 đã giành HCV tại giải. Ảnh: VHF

Ở nội dung U18 nữ, đội TPHCM 1 đã vào chung kết thi đấu trước U18 Gia Lai. Dù đã có sự tập trung tìm cơ hội giành điểm số nhưng đội TPHCM 1 đã không thành công và thua 0-2 (10/11, 8/18). Thua tại chung kết, đội U18 nữ TPHCM có HCB.

Giải năm nay thu hút 140 cầu thủ từ 14 đội (8 đội nam, 6 đội nữ) tranh tài đến hết ngày 9-7. Sau nội dung U18 nam, nữ, giải bắt đầu thi đấu nội dung U20 nam, nữ cũng tại Đà Nẵng.

MINH CHIẾN