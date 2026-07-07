Liên đoàn cờ Việt Nam có tân Tổng thư ký

Tân tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam Nguyễn Hồng Dương. Ảnh: VIETNAMCHESS

Liên đoàn cờ Việt Nam đã tiến hành Hội nghị Ban chấp hành bất thường nhiệm kỳ 7 (2023-2028) trong khuôn khổ giải vô địch trẻ quốc gia 2026 diễn ra tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) và bầu ông Nguyễn Hồng Dương đảm trách vai trò tân Tổng thư ký.

Trước đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam nhiệm kỳ 7 là ông Nguyễn Minh Thắng đã có đơn gởi Ban chấp hành bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ công việc ở các chức danh của mình. Sau khi xem xét, Ban chấp hành thống nhất ông Nguyễn Minh Thắng không đảm trách vai trò Tổng thư ký.

Nhiệm kỳ 7 (2023-2028) của Liên đoàn cờ Việt Nam đã bầu Ban chấp hành gồm 39 ủy viên. Trong đó, Chủ tịch là ông Phạm Minh Tiền – Giám đốc Công ty CPĐT xây dựng Phạm Khang.

Các Phó chủ tịch của Liên đoàn cờ Việt Nam nhiệm kỳ này có các nhân sự gồm ông Nguyễn Minh Thắng, ông Nguyễn Phước Trung, ông Phùng Nguyễn Tường Minh, ông Giáp Xuân Định, bà Nguyễn Trà Giang, ông Tôn Thất Lương Chính và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, trong đó bầu Tổng Thư ký mới, là bước đi quan trọng nhằm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của Liên đoàn trong giai đoạn mới.

Ngày 25-5, Liên đoàn cờ Việt Nam đã có thông báo để cụ thể về các nội dung chuyên môn công việc. Một trong những nội dung được bày tỏ cụ thể là: “Các cá nhân, ban chuyên môn, văn phòng, bộ phận giúp việc và tổ chức, cá nhân có liên quan không được tự ý sử dụng danh nghĩa, chức danh, con dấu, biểu trưng, cung cấp thông tin hoặc phát ngôn chính thức nếu chưa được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền bằng văn bản”.

Liên đoàn cờ Việt Nam thể hiện rằng từ ngày ban hành thông báo trên, các nội dung phân công, ủy quyền trước đây, nếu có, chỉ tiếp tục được áp dụng đối với các công việc hành chính, chuyên môn thường xuyên đã được giao; không áp dụng đối với các văn bản, thư điện tử, thông tin trao đổi chính thức thuộc nhóm nội dung quan trọng nêu tại thông báo này, trừ trường hợp được Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền lại rõ ràng bằng văn bản.

MINH CHIẾN