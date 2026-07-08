Giao lưu và giới thiệu môn võ Taekkyon tại TPHCM

Từ ngày 5 đến 9-7, chuỗi chương trình giới thiệu, giao lưu và trao đổi chuyên môn về Taekkyon (môn võ truyền thống của Hàn Quốc) đã diễn ra sôi nổi tại các trung tâm thể thao và cơ sở giáo dục tại TPHCM.

Các VĐV từ Liên đoàn Taekkyon Hàn Quốc biểu diễn giao lưu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM. Ảnh: Phúc Lê

Hoạt động do các chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên thuộc Liên đoàn Taekkyon Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn, góp phần quảng bá giá trị văn hóa và tinh thần của bộ môn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện từ Liên đoàn Taekkyon Hàn Quốc đã có các buổi giao lưu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM, trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM, trường Đại học Hoa Sen...

Điểm nhấn ý nghĩa của chuỗi hoạt động là lớp tập huấn Taekkyon dành cho người khuyết tật, giáo viên, huấn luyện viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ khuyết tật được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM. Chương trình thu hút 63 học viên tham gia, gồm 43 người khuyết tật và 20 giáo viên, huấn luyện viên, phụ huynh cùng người chăm sóc trẻ khuyết tật. Đội ngũ giảng dạy là các huấn luyện viên, vận động viên của đội tuyển Taekkyon Hàn Quốc. Các chuyên gia đã giới thiệu lịch sử phát triển, nguyên lý vận động và hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản, đồng thời điều chỉnh nội dung thực hành phù hợp với điều kiện thể chất của từng nhóm học viên.

Các HLV, VĐV khuyết tật TPHCM được hướng dẫn các động tác cơ bản Taekkyon. Ảnh: Phúc Lê

Ông Lý Đại Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cho biết, lớp tập huấn không chỉ là hoạt động giao lưu võ thuật đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với đặc trưng mềm mại, linh hoạt, giàu giá trị văn hóa và khả năng thích ứng với nhiều đối tượng khác nhau, Taekkyon được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực thể thao hòa nhập.

Tại một số cơ sở giáo dục như trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM, trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM, trường Đại học Hoa Sen..., Liên đoàn Taekkyon Hàn Quốc đã mang đến cho các học sinh, sinh viên cơ hội trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Taekkyon. Bên cạnh phần giới thiệu về lịch sử và triết lý của Taekkyon, các vận động viên Hàn Quốc còn trực tiếp giao lưu, biểu diễn và hướng dẫn thực hành những kỹ thuật cơ bản cho các bạn học sinh, sinh viên.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người tham gia không chỉ được rèn luyện kỹ năng vận động mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với những xu hướng võ thuật hiện đại trong môi trường học tập cởi mở và năng động.

NGUYỄN ANH