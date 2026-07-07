Dự kiến 4.000 vận động viên tham gia giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Sáng 7-7, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tiểu ban chuyên môn và nghe báo cáo tiến độ tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026.

Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ ngày 30-8 đến 6-9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (8 sân), Làng Thể thao Tuyên Sơn (31 sân) cùng hệ thống sân pickleball và các câu lạc bộ trên địa bàn các phường trung tâm TP Đà Nẵng.

Giải dự kiến thu hút 4.000 vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và khách mời đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tay vợt pickleball thuộc top 20 thế giới, các huyền thoại quần vợt, biểu tượng thể thao và đại sứ phong trào pickleball.

Giải còn có nhiều hoạt động đồng hành như triển lãm sản phẩm pickleball và sản phẩm OCOP, triển lãm giới thiệu 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, Diễn đàn phát triển Pickleball thế giới cùng chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B)...

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đề nghị TP Đà Nẵng sớm hoàn tất các thủ tục với Bộ VH-TT-DL để thành lập đội tuyển quốc gia tham dự giải; đồng thời phối hợp với Liên đoàn thế giới bảo đảm đầy đủ các thủ tục đối ngoại và pháp lý.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng, thông tin, Liên đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Ban Tổ chức giải. Đây là giải pháp phù hợp trong bối cảnh chưa có liên đoàn cấp quốc gia đứng ra chủ trì giải đấu quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kỳ vọng, giải Heineken Pickleball World Cup sẽ trở thành sự kiện biểu tượng, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế.

XUÂN QUỲNH