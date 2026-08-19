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Đội thể dục aerobic TPHCM xếp hạng nhất tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Các gương mặt của đội thể dục aerobic trẻ TPHCM đã thi đấu xuất sắc tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

VĐV thể dục aerobic TPHCM vô địch toàn đoàn tại giải trẻ quốc gia 2026. Ảnh: NGUYỄN HẠNH
VĐV thể dục aerobic TPHCM vô địch toàn đoàn tại giải trẻ quốc gia 2026. Ảnh: NGUYỄN HẠNH

Chương trình thi đấu giải thể dục aerobic trẻ quốc gia 2026 đã khép lại tại Vĩnh Long sau các nội dung cuối cùng ở ngày tranh tài quyết định 18-8.

Khép lại giải năm nay, các VĐV trẻ của đội thể dục aerobic TPHCM chiếm ưu thế về thành tích để đạt 17 HCV, 3 HCB giành vị trí nhất toàn đoàn.

Trong giải năm nay, các VĐV đã được tham gia 127 bài trình diễn để tranh 38 bộ huy chương theo các nhóm tuổi gồm 9-11, 12-14 và 15-17.

Giải đấu đã có hơn 220 VĐV của 8 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài gồm TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Khánh Hòa và Vĩnh Long (chủ nhà).

Trên bảng thành tích chung cuộc, xếp sau đội thể dục aerobic trẻ TPHCM là đội Hà Nội với 4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Vị trí thứ ba thuộc về đội Đắk Lắk (4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ). Trong giải năm nay, chủ nhà Vĩnh Long có 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ xếp hạng 5.

“Giải năm nay tiếp tục là cơ hội để VĐV aerobic trẻ tại các đơn vị trong cả nước được cơ hội thi đấu. Qua mỗi nhóm tuổi, chúng tôi tiếp tục phát hiện thêm những VĐV có triển vọng để đầu tư trong tương lai. Hiện tại, nhiều đơn vị trong cả nước có chương trình đào tạo chuyên môn thể dục aerobic cho VĐV trẻ và Liên đoàn thể dục Việt Nam luôn kỳ vọng phát triển phong trào rộng rãi”, đại diện Ban chuyên môn Liên đoàn thể thao Việt Nam cho biết.

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MINH CHIẾN

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