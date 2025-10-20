Đội tuyển thể dục aerobic TPHCM vô địch tuyệt đối giải quốc gia 2025

VĐV đội tuyển thể dục aerobic TPHCM đã xếp nhất toàn đoàn giải vô địch quốc gia 2025 khi có 9 ngôi vô địch qua các nội dung đã thi đấu.

Đội tuyển thể dục aerobic TPHCM đã xếp nhất toàn đoàn tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: HOA LƯ

Chung kết các nội dung của giải thể dục aerobic vô địch quốc gia 2025 đã khép lại tại ngày tranh tài 20-10 trên sàn đấu của Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Kết thúc tranh tài, đội tuyển TPHCM vượt lên dẫn đầu bằng ưu thế thành tích gồm 9 HCV, 1 HCB. Trong thành tích này, các VĐV của đội tuyển TPHCM giành được ở những nội dung đối với hệ vô địch và nhóm tuổi trẻ.

Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Chế Thanh (TPHCM) giành 19,250 điểm đứng đầu, giành HCV. Các VĐV Trịnh Quang Mạnh (Hải Phòng) và Trần Nguyễn Tùng Lâm (Tây Ninh) đứng hạng nhì và ba của nội dung. Ngoài thành tích này, đội TPHCM còn giành HCV đôi nam nữ sau khi Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi đạt 18,600 điểm khi kết thúc bài trình diễn. Trong bài biểu diễn nhóm 3 người, Nguyễn Chế Thanh, Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi đạt 18,805 điểm, giành HCV. Tại nội dung này, đội Hải Phòng và Đắk Lắk xếp các vị trí tiếp theo.

Ở bài biểu diễn nhóm 5 người, đội TPHCM với Nguyễn Chế Thanh, Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng và Nguyễn Dương Quỳnh Hương đạt 18,284 điểm để lên ngôi vô địch đồng thời chiến thắng tuyệt đối trước các đội Hải Phòng, Đắk Lắk, Đồng Nai. Ngoài ra, đội TPHCM còn giành HCV nội dung aerobic step khi đạt điểm 16,100 tại chung kết. Đội Đắk Lắk đứng hạng nhì nội dung với thành tích 14,900 điểm còn hạng ba là đội Hà Nội (14,750 điểm).

Trong kết quả dành cho nhóm tuổi trẻ, đội tuyển TPHCM có HCV nội dung đơn nam (Lê Nhật Minh Khôi), đôi nam nữ (Lê Nhật Minh Khôi, Vũ Hồng Ngọc), nhóm 5 người (Nguyễn Thị Bích Vy, Đặng Dương Thiên Long, Ngô Nguyễn Huyền Trân, Phạm Quốc Hòa, Giang Thụy Minh Châu) và aerobic step.

Tại bảng tổng sắp chung cuộc, đội chủ nhà Hà Nội đứng hạng nhì bằng kết quả 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Các tấm HCV của đội Hà Nội có tại nội dung đơn nữ (Nguyễn Phương Anh), aerobic dance và đơn nữ trẻ (Nguyễn Ngọc Anh), nhóm 3 người trẻ Nguyễn Duy Phú, Đinh Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Ngọc Anh).

Xếp hạng 3 là đội Vĩnh Long (1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) còn Hải Phòng có hạng 4 (5 HCB, 5 HCĐ) trong khi Đắk Lắk đứng hạng 5 (2 HCB, 3 HCĐ). Các đơn vị Đồng Nai, Khánh Hòa và Tây Ninh ở vị trí sau nhóm dẫn đầu.

MINH CHIẾN