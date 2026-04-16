Đội tuyển aerobic Việt Nam sẽ tranh tài ở cúp thế giới 2026

Giải đấu năm nay thu hút các gương mặt hàng đầu của thể dục aerobic thế giới tham dự. Các nội dung được tranh tài từ ngày 18 tới 19-4 tại Tokyo (Nhật Bản).

Đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam tham gia giải đấu với đội hình gồm Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Chế Thanh, Phan Thị Uyển Nhi, Đặng Chí Bảo, Trương Ngọc Diễm Hằng.

Trong số này, Nguyễn Chế Thanh là một trong những tuyển thủ có chuyên môn tốt được đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam đặt kỳ vọng giành huy chương cao nhất. Năm ngoái, đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam với các gương mặt kể trên đã giành HCV nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025. Đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của thể dục aerobic Việt Nam.

Qua các lần tham dự Cúp thế giới, đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam đã giành được nhiều kết quả HCV. Năm nay, đội đã chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng từ đầu năm để hướng tới mục tiêu chinh phục các nội dung.

Tại World Cup 2026, các tuyển thủ Việt Nam tham dự nội dung cá nhân nam, bộ 3 nam và đồng đội. Theo quy định, các VĐV sẽ phải thi đấu vòng loại để tranh suất vào chung kết. Mỗi nội dung sẽ chọn 8 suất đạt kết quả tốt ở vòng loại trao quyền vào chung kết. Năm ngoái, Nguyễn Chế Thanh đã thi đấu nội dung cá nhân nam và đứng hạng 8 chung cuộc.

MINH CHIẾN