Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 3-10: Đoàn thể thao Việt Nam khép lại hành trình với 3 HCV

Ngày 3-10, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 (Nhật Bản), đã khép lại bằng niềm vui lớn từ tấm HCV của đội tuyển cầu mây nữ. Thành tích này giúp Việt Nam kết thúc đại hội với tổng cộng 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV nội dung 4 nữ. Ảnh: TAM NINH

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngày thi đấu cuối cùng thuộc về đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam. Trong trận chung kết tái đấu đầy duyên nợ với Thái Lan, các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường để giành chiến thắng 2-1, qua đó mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn thể thao nước nhà.

Ở ván 1, tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi và duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Những pha xử lý chính xác giúp đại diện Việt Nam liên tục tạo khoảng cách điểm số trước đối thủ, trước khi khép lại ván đấu với chiến thắng 15-11.

Sang ván 2, tuyển Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và cho thấy đẳng cấp của một cường quốc cầu mây hàng đầu châu lục, giành chiến thắng sát nút 17-15 để đưa trận đấu vào ván quyết định. Trong thời khắc quan trọng nhất, tuyển Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi liên tục dẫn trước đối thủ và kết thúc ván đấu với tỷ số 15-11, qua đó thắng chung cuộc 2-1 để bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được ở ASIAD 19-2023. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của cầu mây nữ Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Ở các môn thi đấu khác, taekwondo không thể mang về thêm huy chương khi Bạc Thị Khiêm dừng bước tại tứ kết hạng cân +67kg nữ trước đối thủ Saidova Svetlana của Uzbekistan. Trong khi đó, đội tuyển golf nam Việt Nam hoàn tất hành trình tại đại hội với kết quả tốt nhất thuộc về Nguyễn Anh Minh ở vị trí 17 nội dung cá nhân nam.

Tại môn jiujitsu, võ sĩ Nguyễn Thị Minh Vương không thể tạo nên bất ngờ ở hạng cân 63kg nữ sau hai thất bại liên tiếp tại vòng tứ kết và nhánh tranh HCĐ. Còn ở môn vật, Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng không thành công trong trận tranh HCĐ hạng 57kg nữ khi để thua đối thủ chủ nhà Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc hành trình tại ASIAD 20 với thất bại 1-3 trước tuyển Đài Bắc Trung Hoa ở trận phân hạng 9-12. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đứng thứ 10 chung cuộc.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 3-10. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN