Nữ hoàng xe đạp Nhật Bản Kajihara dành tặng HCV cho em trai đã khuất

Nữ vận động viên đua xe đạp lòng chảo nổi tiếng của Nhật Bản Yumi Kajihara đã bật khóc sau khi giành HCV ASIAD mới nhất, và cô dành tặng chiến thắng này cho người em trai đã qua đời trong năm nay vì ung thư.

Yumi Kajihara giành HCV đua xe đạp lòng chảo ASIAD thứ 3 liên tiếp.

Kajihara đã giành được HCV đua xe đạp lòng chảo ASIAD thứ 3 liên tiếp tại trường đua Izu, và bật khóc khi nói về việc người em trai Hyogo đã giúp cô vượt qua những thời điểm khó khăn như thế nào.

“Sau khi bỏ lỡ cơ hội giành huy chương tại Thế vận hội Paris 2024, tôi thực sự rất chán nản”, Kajihara, vận động viên xe đạp nữ đầu tiên của Nhật Bản giành huy chương Olympic - HCB nội dung đua xe đạp lòng chảo tại Tokyo 2021 - cho biết. “Tôi đã rơi xuống đáy vực. Và em trai tôi nói: "Chị không nên buồn bã thế". Dù đang bị ung thư, em ấy vẫn lạc quan như vậy”.

Ngôi sao 29 tuổi nói thêm: “Em ấy đã trải qua một cuộc chiến vô cùng khó khăn với căn bệnh ung thư, một mình trong bệnh viện ở Tokyo. Chắc hẳn rất nhọc nhằn nhưng em ấy chưa bao giờ than phiền. Em nói với tôi: "Chỉ cần còn sống thôi, chị đã chiến thắng rồi". Em tôi nói đúng. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi cần phải biết ơn vì mình còn sống, biết ơn những người đã ủng hộ mình, và tôi cần phải tận hưởng cuộc sống”.

Đây là HCV thứ 4 của Kajihara qua các kỳ ASIAD, cô cũng giành chiến thắng ở nội dung đồng đội tại Hàng Châu cách đây 3 năm. “Mỗi ngày em trai tôi đều bảo tôi "hãy tận hưởng". Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu ý nghĩa thực sự của nó”, Kajihara cũng giành HCB nội dung đồng đội đuổi bắt tại ASIAD 20, chia sẻ thêm. “Trước đây, mỗi khi tôi thi đấu tại Izu, em đều đến xem và ở bên cạnh tôi. Vì vậy, tôi cứ nghĩ: Có lẽ em đang ở đây? Tôi chắc chắn em đang ở đây, và tôi đã nghĩ về em rất nhiều lần trong suốt cuộc đua”.

LINH SƠN