Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 2-10: Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 2 HCB

Ngày 2-10 tiếp tục mang đến những tín hiệu tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi giành thêm hai HCB ở các môn quyền Anh và taekwondo.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Tâm điểm trong ngày thi đấu là trận chung kết hạng 51kg nữ môn quyền Anh giữa Nguyễn Thị Tâm và võ sĩ Wu Yu (Trung Quốc). Sau chiến tích ấn tượng khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở bán kết, Nguyễn Thị Tâm được kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trước đối thủ có trình độ và kinh nghiệm vượt trội, nữ võ sĩ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Wu Yu chủ động tấn công, liên tục dồn ép và kiểm soát thế trận. Chung cuộc, võ sĩ Trung Quốc giành chiến thắng 5-0 để đoạt HCV. Dù chỉ giành HCB, Nguyễn Thị Tâm đã làm nên lịch sử khi trở thành võ sĩ quyền Anh Việt Nam đầu tiên đoạt HCB tại đấu trường ASIAD.

Ở môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang cũng mang về tấm HCB cho đoàn Việt Nam ở nội dung thực tế ảo hỗn hợp cá nhân. Trên hành trình vào chung kết, cô lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Trong trận tranh HCV với võ sĩ Philippines Yape Gabriel Derick, Tuyết Sang thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về số lần tấn công hiệu quả.

Trong khi đó, các võ sĩ taekwondo đối kháng của Việt Nam đều dừng bước đầy tiếc nuối. Nguyễn Thị Loan (hạng -49kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (hạng -67kg nữ) và Nguyễn Hồng Trọng (hạng -58kg nam) đều không thể tiến sâu hơn sau những trận thua sít sao.

Cùng ngày, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại tuyển Nhật Bản 2-0 ở bán kết nội dung 4 nữ, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan ngày 3-10 và đứng trước cơ hội tranh HCV.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 2-10. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN