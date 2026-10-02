Vết cắn gây sốc trên thảm judo ASIAD 20

Các quan chức judo Nhật Bản cho biết họ chưa từng chứng kiến ​​điều gì tương tự sau khi nhà vô địch Rin Maeda bị đối thủ người Trung Quốc cắn vào cổ tay trong trận đấu ở hạng cân dưới 70kg tại ASIAD 20.

Rin Maeda (thứ 2 từ trái) sau đó giành HCV hạng cân dưới 70kg. Ảnh: THX

Maeda được tuyên bố thắng cuộc trong trận tứ kết hạng cân dưới 70kg vào hôm 1-10, sau khi Tang Jing bị truất quyền thi đấu chỉ sau hơn một phút tranh tài ở ASIAD 20. Tang Jing dường như đã cắn Maeda ngay phía trên cổ tay khi cả 2 đang vật lộn trên mặt đất.

Maeda đã cho trọng tài xem những vết răng rõ ràng sau khi đứng dậy khỏi thảm. Các trọng tài đã xem lại đoạn video, và Tang đã bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

HLV đội tuyển judo nữ Nhật Bản Maki Tsukada nói với trang web thể thao The Digest rằng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến điều như vậy trong sự nghiệp lâu dài của mình ở môn thể thao này: “Tại các giải đấu như Đại hội Thể thao châu Á, đã từng có những sự cố trong quá khứ, nơi ai đó bị đấm vào mặt hoặc mắt bị sưng lên, nhưng cắn đối thủ thì tôi chưa từng thấy. Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không lường trước được điều này”.

HLV Tsukada còn cho biết, vết cắn là mạnh đến mức hằn rõ trên phần băng bảo vệ cánh tay, và dấu răng vẫn còn rõ trên da của Maeda. “Chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ chảy máu, nhưng may mắn là không cần phải khử trùng hay gì cả. Tuy nhiên, vết răng vẫn rõ ràng và chắc chắn”, Tsukada nói.

Bất chấp sự cố đáng tiếc này, Maeda vẫn thể hiện tâm lý vững vàng khi thẳng tiến mang về tấm HCV hạng dưới 70 kg nữ cho chủ nhà ASIAD 20. Võ sĩ 21 tuổi lần lượt vượt qua Mun Song-hee của Triều Tiên ở bán kết, và Azhar Askhat của Kazakhstan trong trận chung kết.

Maeda chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi tham gia giải đấu này với quyết tâm cao độ để giành HCV. Việc chuẩn bị cho một sự kiện thể thao đa môn như thế này là một trải nghiệm độc đáo, nhưng tôi đã có thể chuẩn bị chu đáo mỗi ngày và thể hiện phong độ tốt nhất của mình”.

LINH SƠN