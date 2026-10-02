ASIAD 20: Võ sĩ taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB nội dung thực tế ảo

Trong lần đầu dự chung kết nội dung thực tế ảo của môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang lỡ ngôi vô địch để có HCV.

Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB tại nội dung sau trận chung kết. Ảnh: OCA

Sáng ngày 2-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc vượt qua vòng loại, tứ kết rồi bán kết vào chung kết cá nhân thực tế ảo (Virtual) môn taekwondo.

Đây là lần đầu, nội dung thực tế ảo xuất hiện chính thức ở môn taekwondo của một kỳ Đại hội thể thao châu Á, với võ sĩ nam và nữ thi đấu cùng nhau.

Tại chung kết, Châu Ngọc Tuyết Sang gặp đối thủ nam Yape Jeus Gabriel Derick (Philippines). Trong hiệp 1, Tuyết Sang thua 500 điểm và hiệp 2, cô tiếp tục thua 620 điểm. Chung cuộc, võ sĩ Tuyết Sang thua 0-2 tại chung kết cá nhân thực tế ảo môn taekwondo nên nhận HCB.

Tấm HCB của Tuyết Sang là huy chương đầu tiên tại ASIAD 20 của Đội tuyển taekwondo Việt Nam. Dù 1 ngày trước đó, cô không giành được kết quả huy chương và xếp hạng 8 chung kết nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ môn taekwondo.

Châu Ngọc Tuyết Sang là võ sĩ của taekwondo Thể thao TPHCM và Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam. Nữ võ sĩ là em gái ruột của gương mặt nổi danh Châu Tuyết Vân.

Trước khi sang ASIAD 20, Châu Ngọc Tuyết Sang đã được tham dự Giải quyền taekwondo thế giới 2026 ở Hàn Quốc.

Để thi đấu taekwondo ảo, võ sĩ đeo kính thực tế ảo (VR) và bộ cảm biến theo dõi chuyển động cơ thể. Trong mỗi trận đấu, từng võ sĩ bắt đầu hiệp đấu với 1000 điểm HP. Ra đòn chính xác làm giảm HP đối thủ; HP về 0 sẽ bị knock-out.

2 võ sĩ được đấu 3 hiệp thắng 2. Hết thời gian, võ sĩ nào nhiều HP hơn sẽ thắng. Nếu bằng HP, ưu tiên số đòn trúng đầu (headshot), đòn đá trúng đích và đòn cuối cùng để trao chiến thắng.

2 võ sĩ thi đấu không trực tiếp ra đòn vào nhau, không tiếp xúc. Thể thức yêu cầu VĐV di chuyển liên tục nên cần thể lực dồi dào. Đây được xem như một trận đấu trong thể thao điện tử của taekwondo.

MINH CHIẾN