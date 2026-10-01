Chủ công Thái Lan Sasipaporn chỉ có 4 ngày bắt nhịp với bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Ngoại binh người Thái Lan Sasipaporn Janthawisut chính thức có hợp đồng sang Việt Nam thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Sasipaporn dự kiến có mặt tại Vĩnh Long vào ngày 10-10. Ảnh: VFV

Tuyển thủ người Thái Lan chỉ kịp có mặt ở Việt Nam ngày 10-10 trong khi vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ khởi tranh tại Vĩnh Long từ ngày 14-10. Theo lịch sơ bộ, đội Thanh Hóa sẽ đấu với Ninh Bình vào tối 14-10.

Sasipaporn Janthawisut có thời gian ngắn làm quen cùng đội hình Thanh Hóa rồi vào tranh tài chính thức. Đội bóng sẽ gặp ít nhiều khó khăn để tay đập này quen thuộc lối chơi.

Chủ công Sasipaporn Janthawisut là tuyển thủ tấn công số 1 đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và Đông Nam Á thời điểm này. Cô đạt HCĐ cùng đội nhà tại ASIAD 20, giành có vị trí số 1 Giải vô địch châu Á 2026.

Theo đánh giá từ Ban huấn luyện đội nữ Thanh Hóa, Sasipaporn Janthawisut sẽ kịp thời gian bắt nhịp cùng các nội binh do cô là cầu thủ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và quen thuộc bóng chuyền Việt Nam. Chủ công người Thái Lan từng thi đấu cho đội Hưng Yên và Hóa chất Đức Giang trước đây.

Đội nữ Thanh Hóa đã có mặt sớm tại Vĩnh Long làm quen với khí hậu trước khi thi đấu. HLV trưởng Bùi Huy Sơn và các cộng sự còn tăng cường ngoại binh thứ 2, chủ công quốc tịch Mỹ Claire Hoffman. Ngày 1-10, Claire Hoffman có mặt tại Vĩnh Long.

Mục tiêu của Thanh Hóa là giành suất vào bán kết giải năm nay. Đội đang tạm đứng hạng 6 với 3 thắng, 4 thua và sẽ thi đấu 7 trận tiếp theo trong vòng 2.

Ngày 1-10, ngoại binh Jess Mruzik (Mỹ) có mặt tại Việt Nam hội quân cùng đội Binh chủng Thông tin. Cùng ngày, tay đập Kashauna Williams (Mỹ) cũng gia nhập đội nữ Ngân hàng Công Thương trong khi Temi Thomas-Ailara (Mỹ) đến với đội Binh chủng Thông tin.

MINH CHIẾN