Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân gây chú ý tại ASIAD 20

VĐV bóng chuyền Nguyễn Ngọc Thuân sẽ được giới chuyên môn châu Á chú ý nhất tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Ngọc Thuân được Ban huấn luyện tin tưởng sẽ đạt phong độ cao tại ASIAD 20. Ảnh: SAVA

Theo truyền thông Nhật Bản, nhiều gương mặt hàng đầu châu Á tham dự môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20. Mỗi đội tuyển có gương mặt nổi bật được chú ý, và Việt Nam là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân.

Nguyễn Ngọc Thuân cùng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu chính thức từ ngày 27-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Sau 8 năm, kể từ ASIAD 18-2018, Đội trở lại tham dự Đại hội thể thao châu Á.

Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Ngọc Thuân góp mặt tại một kỳ ASIAD. Tay đập của đội Biên Phòng MB và tuyển Việt Nam từng tham dự 2 Đại hội thể thao quốc tế quan trọng trước đây là SEA Games 32-2023, SEA Games 33-2025.

Năm ngoái, Ngọc Thuân và đội tuyển quốc gia không giành được huy chương tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 tổ chức tháng 7-2026 tại Indonesia, bóng chuyền Việt Nam giành ngôi vô địch. Ngọc Thuân là tay đập ghi điểm nhiều nhất của đội, nhận danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc toàn diện tại giải.

Ngọc Thuân từng tham dự SEA Games 33-2025 và tiếp tục tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giới chuyên môn đánh giá, Nguyễn Ngọc Thuân là 1 trong những cầu thủ tấn công có trình độ tốt nhất của bóng chuyền nam Đông Nam Á hiện tại.

HLV trưởng Federico Rampazzo có nhiều lời khen chuyên môn cho chủ công này. Tuy nhiên, ông cho rằng toàn đội sẽ rất thận trọng thi đấu ASIAD 20. Bóng chuyền là môn tập thể, mỗi VĐV trên sân phải đảm bảo tốt phong độ, sự kết dính chiến thuật thì mới đạt sức mạnh cao nhất.

Môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 tổ chức từ ngày 27-9 tới 3-10. Việt Nam vào bảng C cùng Ấn Độ, Qatar, Hongkong (Trung Quốc).

Trước khi dự ASIAD 20, Ngọc Thuân cùng Đội tuyển bóng chuyền Quân đội Việt Nam giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 trong tháng 8-2026. Tay đập này nhận danh hiệu Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất. Anh sở hữu chiều cao 1m94, khả năng bật đà tấn công là 3m50.

MINH CHIẾN