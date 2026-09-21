ASIAD 20: Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ thua Indonesia

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thua đối thủ trực tiếp Indonesia trong lượt phân hạng để tranh vị trí thứ 5 môn bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có kết quả tốt trước Indonesia. Ảnh: VFV

Những người lạc quan nhất cũng khó tin Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bị đối thủ Indonesia áp đảo trong trận đấu diễn ra chiều ngày 21-9 ở ASIAD 20.

Trước khi gặp nhau tại ASIAD 20, bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Indonesia tại 2 chặng Giải SEA V.Cup 2026 đã thắng 3-1 tại lượt đi nhưng thua 2-3 ở lượt về.

Nhập cuộc ván thứ nhất ở ASIAD, bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung phối hợp đưa bóng về 2 biên giúp đối chuyền Nguyễn Thị Trà My và chủ công Phạm Quỳnh Hương tận dụng khả năng bật đà tấn công ghi điểm. Tuy vậy, những pha dứt điểm của cả hai chưa đủ độ khó khiến Indonesia mất điểm.

Ngược lại, khi Việt Nam chưa áp đảo trong tấn công thì lại mắc lỗi ở phòng thủ bước 1. Đội nữ Indonesia tận dụng điều này và chơi hiệu quả hơn, qua đó thắng 25/20 tại ván thứ nhất.

Chuyền hai Kim Thoa (14) cố gắng phối hợp với đồng đội nhưng chúng ta vẫn để thua trận chung cuộc. Ảnh: VFV

Ván thứ 2 tiếp tục diễn ra với sự cân bằng giữa 2 bên. Việt Nam có sự tập trung nhưng vẫn đập bóng dứt điểm thiếu chính xác trong thời điểm quyết định. Do vậy, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thua 21/25.

Tại ván thứ 3, các tuyển thủ Việt Nam không có tinh thần hứng khởi nhất, trong khi đối thủ Indonesia chơi với tâm lý thoải mái để thắng 25/18.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua chung cuộc 0-3 trước Indonesia và hết cơ hội vào tốp 5 tại ASIAD 20. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ thi đấu trận cuối vào ngày 22-9 để tranh hạng từ 7 tới 8.

MINH CHIẾN