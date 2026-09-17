Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy dự giải bóng chuyền quốc tế tại Đồng Nai

Nguyễn Văn Quốc Duy là 1 trong những gương mặt được người hâm mộ chú ý tại Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 khởi tranh ngày 17-9 và bế mạc ngày 20-9.

Tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy (áo trắng) sẽ thi đấu cùng đội Công an TPHCM tại Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

4 đội bóng đăng ký dự Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng gồm Visakha (Campuchia), Công an TPHCM, TPHCM, Đồng Nai (chủ nhà) đều mang đến đội hình thi đấu mạnh nhất.

Đội Công an TPHCM tiếp tục có sự phục vụ của đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy. Năm nay, anh đã tập trung Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhưng sớm rút lui do cần đảm bảo sức khỏe, hồi phục chấn thương. Hiện tại, Quốc Duy đã trở lại thi đấu với 100% thể lực.

Đội Công an TPHCM đã đăng ký lực lượng thi đấu còn lại gồm Trần Thanh Nhân, Lại Phúc Hậu, Nguyễn Phúc Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Trương Việt Nhân, Giang Văn Đức, Chu Gia Huy, Nguyễn Anh Vỹ, Huỳnh Trung Trực, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Đình Long Vương, Phạm Quốc Dư, Phạm Khánh Hưng.

Tại giải, đội Visakha (Campuchia) có nhiều cầu thủ quan trọng như Sarun Pin, Kuon Mom, Channaro Soun… Trong khi đó, đội Đồng Nai đã tăng cường ngoại binh Daniel Duran Gonzalez (Cuba) để tìm cơ hội giành ngôi số 1 trên sân nhà.

Theo lịch thi đấu, 4 đội sẽ đấu vòng trong 1 lượt để chọn ra 2 đội đạt kết quả tốt nhất nhận suất vào chung kết. Hai đội còn lại sẽ tranh hạng 3. Trận chung kết và tranh hạng 3 tổ chức ngày 20-9.

MINH CHIẾN