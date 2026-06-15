Cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy rời đội tuyển bóng chuyền nam

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã bổ sung 2 tuyển thủ sau khi tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy thôi tập huấn.

Chủ công Dương Văn Tiên (3) đã được tập trung bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu, tuyển thủ Nguyễn Văn Quốc Duy đã thôi tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Sau khi xem xét chuyên môn, Ban huấn luyện đã đề xuất Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam bổ sung 2 cầu thủ Dương Văn Tiên, Đinh Văn Phương.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập huấn 18 gương mặt gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Đào Xuân Việt, Tăng Ngọc Hiếu.

Với việc Quốc Duy thôi tập huấn và bổ sung 2 cầu thủ Dương Văn Tiên, Đinh Văn Phương thì đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang có 19 tuyển thủ.

Năm ngoái, Quốc Duy từng là thành viên trong danh sách 14 tuyển thủ đã tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam do chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) làm HLV trưởng, trợ lý cho vị chuyên gia này là các HLV Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Đình Lập và Lê Quang Khánh.

Theo ghi nhận, tinh thần toàn đội đang tập luyện với sự hứng khởi và chuyên gia Federico Rampazzo hòa đồng cùng các học trò.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có 2 giải đấu quan trọng trong thời gian tới gồm SEA V.League 2026 và ASIAD 20.

MINH CHIẾN