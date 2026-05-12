Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề xuất thuê chuyên gia Federico Rampazzo

HLV Federico Rampazzo chính thức được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề xuất iến tới mời sang Việt Nam huấn luyện chuyên môn đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia.

Chuyên gia Federico Rampazzo (áo hồng) từng có mặt tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: MINH CHIẾN
Trao đổi ngày 12-5 với SGGP, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Sau khi xem xét các hồ sơ ứng viên tới Liên đoàn, chúng tôi đã lựa chọn chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) để đề xuất làm HLV đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Hiện tại, Liên đoàn đã gởi đề xuất tới Cục TDTT Việt Nam theo đúng trình tự làm việc. Sau khi Cục TDTT Việt Nam xem xét và có ý kiến xem nhân sự phù hợp hay không, lúc đó việc ký hợp đồng sẽ tiến hành”.

Trước đó, Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thống nhất ý kiến sẽ thuê chuyên gia nước ngoài huấn luyện nhằm tăng cường chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từ năm 2026. Chính vì thế, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhận được một số hồ sơ ứng cử để lựa chọn. Trong số này, chuyên gia Federico Rampazzo đã được xem xét.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), ông Federico Rampazzo đã có mặt trên khán đài theo dõi một số trận đấu ở nội dung nam. Chương trình có mặt tại Việt Nam khi đó của chuyên gia Federico Rampazzo là theo kế hoạch cá nhân.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có 2 chương trình chuyên môn quan trọng là giải SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Tuy nhiên, bóng chuyền Việt Nam hướng đến mục tiêu dài hơi là thành tích huy chương SEA Games 34 vào năm 2027 tại Malaysia. Vì thế, việc chuẩn bị chuyên môn với sự có mặt của chuyên gia đã được tính toán từ bây giờ.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chuyên gia làm HLV trưởng là năm 2022. Khi đó, ông Li Huang Ning (Trung Quốc) làm HLV trưởng và cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB tại SEA Games 31.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết, khi Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm 2026 được thành lập, việc tập trung và xây dựng lực lượng cầu thủ sẽ triển khai.

SEA Games 33-2025 tại Thái Lan vào tháng 12 năm ngoái là giải quốc tế gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham gia. Đội hình 14 cầu thủ đã góp mặt giải trên là Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Trần Anh Tú, Phạm Quốc Dư.

MINH CHIẾN

