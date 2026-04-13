Chuyên gia Federico Rampazzo dự khán vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

HLV bóng chuyền Federico Rampazzo (Italy) đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) xem các trận đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Chuyên gia Federico Rampazzo đang có mặt tại Việt Nam. Ảnh: TSNA

Theo ghi nhận, chuyên gia Federico Rampazzo đang có mặt ở Việt Nam và xem một số trận đấu của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

HLV Federico Rampazzo đang làm việc với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiến tới trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy nhiên, việc ký kết với chuyên gia này chưa được công bố chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có 2 nhiệm vụ quốc tế trong năm 2026 là thi đấu giải SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Việc lựa chọn thuê chuyên gia cũng được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tính toán kỹ lưỡng. Ông Federico Rampazzo sinh năm 1974. Vị HLV này từng có thời gian làm việc tại Đài Bắc Trung Hoa.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 diễn ra từ ngày 6-4 tới 19-4. Nội dung nam có 8 đội bóng tham dự gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM. Các gương mặt hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam đều có mặt trong đội hình các đội bóng trên.

Giải đấu quốc tế gần nhất mà đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự là SEA Games 33-2025. Khi đó, danh sách 14 tuyển thủ của bóng chuyền nam Việt Nam là Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, Trần Anh Tú.

MINH CHIẾN