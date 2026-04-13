Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội vào cuối tháng 4

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tiến tới tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 8, vào cuối tháng 4 sắp tới.

Theo chương trình làm việc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 8 vào ngày 28-4 sắp tới. Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho Đại hội Liên đoàn bóng chuyền nhiệm kỳ mới đang được triển khai để sớm hoàn thiện.

Tại nhiệm kỳ 7 (2021-2026), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã bầu 24 ủy viên tham gia Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ 7, ông Hoàng Ngọc Huấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam) đã được bầu giữ vai trò Chủ tịch.

Công tác nhân sự của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 đang hoàn thiện những khâu cuối. Ứng viên tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch đã được xác định. Gần như chắc chắn, ông Hoàng Ngọc Huấn sẽ không tiếp tục tái ứng cử vị trí Chủ tịch của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Ở nhiệm kỳ đã qua, bóng chuyền Việt Nam có nhiều kết quả được đánh giá cao. Trong đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đứng hạng 4 tại giải vô địch châu Á 2023 và có hạng 4 tại ASIAD 19. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 31, 32, 33 trong khi đội tuyển bóng chuyền nam có HCB SEA Games 31 và HCĐ ở SEA Games 32.

Trong nhiệm kỳ 7, các hoạt động về đào tạo thi đấu và phát triển phong trào đối với môn bóng chuyền trong nhà và bãi biển được tập trung thực hiện. Trong đó, giải bóng chuyền vô địch quốc gia (trong nhà) nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn. Cũng tại nhiệm kỳ 7, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thay đổi thể thức thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia đồng thời rút gọn số đội tham dự chỉ còn 8 nam, 8 nữ.

Lúc này, giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã ký kết với nhà tài trợ đồng thời đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) ký được hợp đồng tài trợ riêng.

