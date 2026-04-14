Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ sớm có chuyên gia giỏi dẫn dắt

Chuyên gia Federico Rampazzo (áo trắng) đang có mặt tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: VFV

Chuyên gia người Italy, ông Federico Rampazzo đang có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) theo dõi các trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã trao đổi cùng SGGP: “HLV Federico Rampazzo đang là 1 trong những ứng viên chúng tôi xem xét để lựa chọn là chuyên gia HLV trưởng cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài chuyên gia này, một số HLV khác cũng là ứng viên có hồ sơ gởi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam”.

Cũng theo đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thì chuyên gia Federico Rampazzo đang có mặt ở Việt Nam xem vòng 1 ở Đông Anh là lịch trình cá nhân của HLV người Italy, chưa phải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam mời tới.

“Chúng tôi nhận được một số hồ sơ ứng viên để tuyển chọn. Trong đó, một số hồ sơ của các HLV khác chưa hoàn thiện. Hồ sơ của chuyên gia Federico Rampazzo đã hoàn thiện. Ban chuyên môn của Liên đoàn sẽ xem xét kỹ lưỡng. Chắc chắn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam kỳ vọng sẽ sớm thực hiện ký hợp đồng để thuê được chuyên gia phù hợp chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia”, thông tin được chia sẻ thêm.

Theo quy trình, nếu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hoàn tất sự lựa chọn nhân sự để thuê làm chuyên gia huấn luyện một đội tuyển quốc gia, đề xuất sẽ được chuyển tới Cục TDTT Việt Nam. Sau đó, Cục TDTT Việt Nam sẽ cùng xem xét và đi tới quyết định cuối cùng.

Chuyên gia Federico Rampazzo đang có chương trình huấn luyện chuyên môn tại Đài Bắc Trung Hoa. Vị HLV này được dự báo là ứng viên phù hợp để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lựa chọn ký hợp đồng. Tuy nhiên, khi hợp đồng chưa chính thức ký, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa có HLV trưởng vào lúc này.

MINH CHIẾN