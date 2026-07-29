Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bổ sung phụ công Lưu Thị Huệ trước thềm SEA V.Cup 2026

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải thay 1 vị trí phụ công và kịp đăng ký cầu thủ Lưu Thị Huệ tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 ở Đông Anh (Hà Nội).

Phụ công Lưu Thị Huệ bất ngờ được suất tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 để thay Phương Quỳnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, phụ công Nguyễn Phương Quỳnh đã xin rút lui không tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 sẽ tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31-7 tới 2-8.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chấp thuận nguyện vọng của Phương Quỳnh. Thay thế cho tuyển thủ này, phụ công Lưu Thị Huệ được đăng ký vào thành phần 14 cầu thủ sẽ tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội sắp tới). Được biết, Phương Quỳnh có lý do gia đình do vậy không kịp thi đấu chặng thứ nhất của giải đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) để sẵn sàng vào tranh tài. Việc thay đổi 1 vị trí phụ công, danh sách 14 cầu thủ của đội chủ nhà sẽ gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Cà Thị Tư, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ.

Lưu Thị Huệ là phụ công dày dạn kinh nghiệm. Cô đã có mặt trong đội hình thi đấu và giành HCB tại SEA Games 33-2025.

Lúc này, các đội bóng gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng hoàn tất danh sách 14 cầu thủ tham dự chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Các đội bắt đầu di chuyển tới Việt Nam để làm quen địa điểm tranh tài trước khi thi đấu chính thức.

Tại chặng thứ nhất lần này, mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch. 4 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn đội có thành tích tốt nhất trao cúp vô địch.

MINH CHIẾN