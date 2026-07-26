Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được bốc thăm giải vô địch châu Á 2026 vào ngày 28-7

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ biết được các đối thủ của mình tại giải vô địch châu Á 2026 vào ngày 28-7 tới đây.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ biết đối thủ tại giải vô địch châu Á 2026 vào ngày 28-7. Ảnh: AVC

Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC vừa chính thức thông báo ở ngày 26-7 cho biết lịch trình bốc thăm chuyên môn dành cho giải vô địch châu Á 2026. Chương trình sẽ diễn ra ngày 28-7 tại Trung Quốc.

Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền châu Á chỉ trao 12 suất cho 12 đội góp mặt gồm Trung Quốc (chủ nhà), Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Iran, Hongkong (Trung Quốc), Australia, Indonesia và Iraq.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với tư cách là đội vô địch AVC Cup 2025 của bóng chuyền châu Á.

Cách đây 3 năm, giải vô địch châu Á 2023 thu hút 14 đội tham dự và Ban tổ chức bốc thăm các đội vào 4 bảng đấu. Khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây bất ngờ giành vị trí hạng 4 chung cuộc.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng hướng đến mục tiêu giữ vững kết quả và tìm cơ hội lọt vào bán kết giải vô địch châu Á 2026. Giải được xem là sự chuẩn bị chuyên môn quan trọng trước khi các đội bóng tham gia ASIAD 20.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có danh sách tập huấn 28 tuyển thủ để sẵn sàng bước vào tranh tài 2 chặng đấu của giải SEA V.Cup 2026 lần lượt diễn ra tại Việt Nam và Thái Lan.

Giải vô địch châu Á 2026 sẽ tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 21-8 tới 30-8. Đáng chú ý, đội vô địch giải bóng chuyền châu Á 2026 sẽ được trao suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028. Đồng thời, 3 đội đứng đầu giải vô địch châu Á 2026 sẽ có suất dự giải vô địch thế giới 2027. Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đã được suất tham dự giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan.

Lúc này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất hy vọng sự may mắn sẽ giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bảng đấu nhẹ nhàng để có cơ hội tiến sâu tới những trận cuối cùng của vô địch châu Á 2026.

Kết thúc giải bóng chuyền vô địch châu Á 2023, đội nữ Thái Lan giành vị trí số 1. Á quân là đội Trung Quốc còn hạng 3 là đội Nhật Bản. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hạng 4.

MINH CHIẾN