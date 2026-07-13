Đội bóng chuyền nữ TPHCM sẽ tranh tài giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026

Đội bóng chuyền nữ TPHCM sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài giải nữ quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026 được tổ chức trong tháng 7 và Ban huấn luyện đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho cầu thủ.

Bóng chuyền nữ TPHCM sẽ thi đấu giải tại Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: VTVBĐLA

Thi đấu cũng là tập huấn

“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa. Cầu thủ TPHCM sẽ có thêm sự tích lũy chuyên môn từ giải đấu. Đồng thời, Ban huấn luyện xác định đây là dịp tốt giúp cầu thủ được cọ xát và thi đấu sẽ mang đến cơ hội tập huấn hiệu quả”, HLV trưởng Trần Hiền của đội nữ TPHCM trao đổi ngày 13-7.

Hướng tới giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa được tổ chức từ ngày 30-7 tới 2-8, các cầu thủ nữ TPHCM đang tập luyện với sự khẩn trương nhất.

Sau vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 ở tháng 5 vừa qua, giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa là chương trình thi đấu chính thức tiếp theo để cầu thủ nữ TPHCM thể hiện chuyên môn. Về cơ bản, HLV Trần Hiền sẽ mang sang Đài Bắc Trung Hoa lực lượng các gương mặt chính của mình. Sự vắng mặt duy nhất là trường hợp Đặng Thị Kim Thanh, do cô đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo tìm hiểu, dự kiến HLV Trần Hiền đăng ký thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa đội hình gồm Trương Mộng Kha, Phan Đặng Thúy Hương, Thạch Thị Sâm As, Phan Khánh Vy, Phan Trần Thanh Mai, Hồ Thị Bích Diệp, Đào Thị Nhung, Lê Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Nhã Phương, Đặng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Hoài Mi, Ngô Thị Lương Quỳnh và Dương Thị Yến Nhi, Hoàng Thị Thanh Ngọc.

Tại Đài Bắc Trung Hoa sắp tới, đội bóng chuyền nữ TPHCM sẽ có cơ hội gặp các đội bóng đại diện của bóng chuyền Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Hongkong (Trung Quốc), Philippines, Nhật Bản. Chắc chắn, cầu thủ nữ TPHCM sẽ cải thiện thêm chuyên môn từ những trận đấu trực tiếp với đối thủ có trình độ.

Mục tiêu là thăng hạng

Các gương mặt quan trọng của đội nữ TPHCM sẽ được tạo điều kiện thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa sắp tới. Ảnh: VTVBĐLA

Chuẩn bị chuyên môn ngay từ khi tập luyện trong tháng 1-2026, Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ TPHCM và tập thể cầu thủ đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tập trung giành kết quả vô địch giải hạng A toàn quốc 2026 để có suất thăng hạng dự vô địch quốc gia 2027.

Vì vậy, HLV Trần Hiền tập trung làm chuyên môn tốt nhất cho các học trò của mình. Trên sân đấu tại Điện Biên của vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026, các tay đập nữ TPHCM thi đấu tập trung để giữ kết quả thắng tuyệt đối, giành suất dự vòng chung kết. Tuy nhiên, HLV Trần Hiền hiểu rằng phía trước còn nhiều thách thức. Không riêng đội nữ TPHCM, còn nhiều đội bóng khác (đã có suất dự vòng chung kết) cũng tìm cơ hội tranh vé thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2027. Cuộc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt.

Thi đấu thực tiễn sẽ rút ra những điểm cần cải thiện chuyên môn, Ban huấn luyện đội nữ TPHCM xác định điều này với từng cầu thủ. Áp lực thành tích không đặt ra cho cầu thủ nữ TPHCM tại giải đấu quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tuy nhiên, khi thi đấu, cầu thủ phải giữa tinh thần và sự quyết tâm cao nhất.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa sẽ tổ chức từ ngày 30-7 tới 2-8. Đội nữ TPHCM được bốc thăm vào Bảng A cùng các đội bóng đại diện của Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc). Bảng B của giải có các đội bóng đến từ Philippines, Thái Lan, Nhật Bản.

MINH CHIẾN