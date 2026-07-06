Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không cử đội tuyển nữ dự giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa

Bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn không cử đội tuyển quốc gia tranh tài giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa vào cuối tháng 7.

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung tập luyện tại Bắc Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi cùng SGGP ngày 6-7, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết Ban chuyên môn không xây dựng kế hoạch dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa.

Trong kế hoạch xây dựng chuyên môn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dựa trên các chương trình nhiệm vụ quốc tế cụ thể được hoàn thiện đầu năm 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không cử lực lượng dự giải Future Stars 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) tổ chức từ ngày 22 tới 28-6 và giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa từ ngày 30-7 tới 2-8.

Các nhiệm vụ quốc tế cụ thể trong tháng 7 và tháng 8 của bóng chuyền nữ Việt Nam là giải vô địch U18 châu Á 2026 tại Thái Lan, 2 chặng giải SEA V.League 2026, VTV Cup 2026 và giải vô địch châu Á 2026.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được ngành thể thao phê duyệt lực lượng 14 tuyển thủ tập huấn bổ sung gồm Lưu Thị Huệ, Lại Thị Khánh Huyền, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Cà Thị Tư, Đinh Thị Vân, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Bùi Hồng Nhung, Đỗ Lại Yến Nhi.

Các cầu thủ trên hội quân để tập luyện tại Bắc Ninh cùng 14 gương mặt đã tập huấn giai đoạn thứ nhất là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đoàn Thị Xuân.

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được xây dựng các kế hoạch chuyên môn ngay từ đầu năm 2206. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có mặt tại Đại học TDTT Bắc Ninh ở thời điểm hiện tại. Chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 31-7 tới 2-8. Sau đó, chặng hai SEA V.League 2026 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 7-8 tới 9-8.

Năm nay, giải VTV Cup 2026 tranh tài tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ) từ ngày 8-8 tới 15-8.

MINH CHIẾN