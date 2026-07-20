Đội VTV Bình Điền Long An cử 3 cầu thủ sang Nhật Bản “du học”

3 cầu thủ của VTV Bình Điền Long An sang Nhật Bản tâp huấn. Ảnh: VTVBĐLA

Ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An cho biết, các cầu thủ Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Hương Ngò và Tào Khánh My được cử tới Nhật Bản tập huấn trong chương trình làm việc cùng đối tác PFU Blue Cats. Các cầu thủ và đại diện Ban huấn luyện cùng lãnh đạo đội bóng đã lên đường tới Nhật Bản ngày 20-7.

Đội bóng VTV Bình Điền Long An cho biết: “Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chuyên môn giữa 2 đội bóng, được triển khai từ năm 2024 và duy trì tới nay. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp các VĐV trẻ của VTV Bình Điền Long An được tạo điều kiện tập luyện với đội PFU Blue Cats. Đây là cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp của Nhật Bản”.

Trong 3 cầu thủ, chủ công Nguyễn Lan Vy là gương mặt thường xuyên thi đấu ở đội hình 1 của đội bóng thời gian qua. Trong khi đó, Khánh My và Hương Ngò là những cầu thủ được đánh giá phát triển chuyên môn tốt thời gian qua. Hiện tại, đội bóng đang trong quá trình chuẩn bị chuyên môn hướng tới vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, và những gương mặt tốt nhất đều có cơ hội thi đấu để tòa đội có kết quả tốt nhất.

Cách đây 2 năm, đội PFU Blue Cats từng tới Việt Nam dự Cúp VTV9-Bình Điền 2024. Năm nay, đội bóng này không kịp tới Việt Nam dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đây là đội bóng từng có sự góp mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy trong các mùa bóng trước đây tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN