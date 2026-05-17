Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Vượt qua đối thủ Binh chủng Thông tin, đội VTV Bình Điền Long An vào bán kết

Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An đã chơi trận đấu nhiều cảm xúc trước Binh chủng Thông tin và có chiến thắng thuyết phục.

Cầu thủ 2 bên đã cống hiến trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận tâm điểm ngày 17-5 là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin. Ý nghĩa quan trọng nằm ở việc đội nào chiến thắng sẽ giành được điểm số quyết định để có suất vào bán kết.

Vì vậy, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) có quyền tự quyết tấm vé bán kết cho đội bóng của mình. Dẫu thế, kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ cầu thủ trên sân.

Bước vào trận, 2 bên nhập cuộc thận trọng và sử dụng đội hình tối ưu nhất. Với chủ nhà VTV Bình Điền Long An, đấu pháp không thay đổi khi đội hình chính vẫn gồm Kim Thoa, Thanh Thúy, Ortiz, Như Anh, Trà My, Lữ Thị Phương. Với đội bóng áo lính, HLV Phạm Văn Long đưa tay đập Nguyệt Anh ra sân ngay từ đầu. Cô cùng Quỳnh Hương và Phương Thùy nhận nhiệm vụ là 3 mũi tấn công chủ lực cho Binh chủng thông tin.

Ngay tại ván thứ nhất, cầu thủ Binh chủng Thông tin thi đấu hứng khởi để làm chủ nhiều tình huống tấn công trên sân. Với sự tự tin của mình, đội bóng áo lính giành chiến thắng 25/20. Tuy nhiên, cầu thủ VTV Bình Điền Long An không buông xuôi. Ban huấn luyện và cầu thủ chủ nhà vẫn giữ quyết tâm làm lại tại ván thứ 2.

Tay đập ngoại binh Ortiz (Cuba) đã ghi điểm chính xác cho đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ván này, chủ công Thanh Thúy và Ortiz đã khuấy đảo hàng chắn Binh chủng Thông tin khiến đội bóng áo lính không phòng thủ hiệu quả tại nhiều tình huống then chốt. Hệ quả là đội VTV Bình Điền Long An thắng 25/22.

Giữ sự hưng phấn này, các tay đập VTV Bình Điền Long An tiếp tục thành công ở ván 3 và ván 4 để lần lượt giành thêm thắng lợi 25/20, 25/19. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-1. Chiến thắng đảm bảo đội chủ nhà đứng trong 2 vị trí dẫn đầu của Bảng A để giành suất dự bán kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Dù nỗ lực cải thiện điểm số nhưng cầu thủ Binh chủng Thông tin (áo vàng) không thành công. Ảnh: DP

Kết quả thua trận cũng tiếc cho đội Binh chủng Thông tin. Họ đã chơi tương đối hiệu quả trong nhiều thời điểm nhưng lại không kết thúc được điểm quyết định để vượt lên chiến thắng.

MINH CHIẾN