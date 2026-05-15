Bóng chuyền

Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội Binh chủng Thông tin có chiến thắng đầu tiên

SGGPO

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã chính thức tranh tài tại Tây Ninh mang đến những cuộc so tài hấp dẫn.

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã thắng trận đầu tay tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: Dũng Phương
Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã thắng trận đầu tay tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: Dũng Phương

Chiều ngày 15-5, trận đấu giữa Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương của Bảng A đã khai màn Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh.

Đây là trận đấu được nhiều khán giả chờ đợi bởi từng phía (Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương) đều mang tới giải đấu những cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt lúc này. Trên sân, HLV Phạm Văn Long tiếp tục sử dụng những gương mặt quen thuộc nhiều kinh nghiệm như Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền kết hợp với các cầu thủ trẻ như chủ công Quỳnh Hương, đối chuyền Bích Huệ…

be392051869437b78bc809b43f9370e3.jpeg
Hàng chắn Binh chủng Thông tin ngăn cản pha tấn công của Vietinbank. Ảnh Dũng Phương

Đội bóng áo lính khởi đầu tốt khi là những người giữ nhịp độ tại ván thứ nhất. Trong ván này, các miếng phối hợp của đội Binh chủng Thông tin đạt được sự hiệu quả bằng những quả đập bóng ghi điểm chính xác. Tại ván này, đội nữ Binh chủng Thông tin thắng 25/18.

Ván thứ 2, tình thế càng thuận lợi hơn cho cầu thủ Binh chủng Thông tin khi các tay đập Ngân hàng Công Thương xuống thể lực. Khép lại ván này, đội bóng áo lính thắng dễ dàng 25/12. Ván thứ 3, cầu thủ 2 bên đã chơi giằng co.

06f2b2fcaf5c75d1551c939d4762d6f7.jpeg
Các cổ động viên của đội Binh chủng Thông tin. Ảnh: Dũng Phương

Các tay đập của Ngân hàng Công Thương như Phương Anh, Minh Thu hay Phương Quỳnh có nhiều tình huống uy hiếp hàng chắn Binh chủng Thông tin. Tiếc rằng, đội bóng ngành ngân hàng vẫn để thua 22/25.

3624fecef36095bd8014a2e52f8716d5.jpeg
Trận đấu giữa Bình chủng Thông tin và Vietinbank. Ảnh: Dũng Phương

Chung cuộc, đội Binh chủng Thông tin giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng áo lính tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Tại Bảng A, các đội VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) sẽ thi đấu vào buổi tối cùng ngày.

Cúp VTV9-Bình Điền 2025 thu hút 8 đội bóng chuyền nữ tham dự (5 đại diện của Việt Nam, 3 khách mời quốc tế) sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 bóng chuyền bóng chuyền Việt Nam Binh chủng Thông tin Ngân hàng Công Thương bóng chuyền nữ

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn