Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội Binh chủng Thông tin có chiến thắng đầu tiên

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã chính thức tranh tài tại Tây Ninh mang đến những cuộc so tài hấp dẫn.

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã thắng trận đầu tay tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: Dũng Phương

Chiều ngày 15-5, trận đấu giữa Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương của Bảng A đã khai màn Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh.

Đây là trận đấu được nhiều khán giả chờ đợi bởi từng phía (Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương) đều mang tới giải đấu những cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt lúc này. Trên sân, HLV Phạm Văn Long tiếp tục sử dụng những gương mặt quen thuộc nhiều kinh nghiệm như Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền kết hợp với các cầu thủ trẻ như chủ công Quỳnh Hương, đối chuyền Bích Huệ…

Hàng chắn Binh chủng Thông tin ngăn cản pha tấn công của Vietinbank. Ảnh Dũng Phương

Đội bóng áo lính khởi đầu tốt khi là những người giữ nhịp độ tại ván thứ nhất. Trong ván này, các miếng phối hợp của đội Binh chủng Thông tin đạt được sự hiệu quả bằng những quả đập bóng ghi điểm chính xác. Tại ván này, đội nữ Binh chủng Thông tin thắng 25/18.

Ván thứ 2, tình thế càng thuận lợi hơn cho cầu thủ Binh chủng Thông tin khi các tay đập Ngân hàng Công Thương xuống thể lực. Khép lại ván này, đội bóng áo lính thắng dễ dàng 25/12. Ván thứ 3, cầu thủ 2 bên đã chơi giằng co.

Các cổ động viên của đội Binh chủng Thông tin. Ảnh: Dũng Phương

Các tay đập của Ngân hàng Công Thương như Phương Anh, Minh Thu hay Phương Quỳnh có nhiều tình huống uy hiếp hàng chắn Binh chủng Thông tin. Tiếc rằng, đội bóng ngành ngân hàng vẫn để thua 22/25.

Trận đấu giữa Bình chủng Thông tin và Vietinbank. Ảnh: Dũng Phương

Chung cuộc, đội Binh chủng Thông tin giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng áo lính tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Tại Bảng A, các đội VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) sẽ thi đấu vào buổi tối cùng ngày.

Cúp VTV9-Bình Điền 2025 thu hút 8 đội bóng chuyền nữ tham dự (5 đại diện của Việt Nam, 3 khách mời quốc tế) sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5.

MINH CHIẾN