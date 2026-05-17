Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn mở rộng cửa đối với các tuyển thủ đạt phong độ tốt nhất

Người hâm mộ và giới chuyên môn đã bất ngờ khi lần đầu trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng cầu thủ tới từ câu lạc bộ Binh chủng Thông tin được tập trung.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin sẽ tập trung lấy lại phong độ để có cơ hội trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vì sao cầu thủ Binh chủng Thông tin vắng tên ở đội tuyển

Trong danh sách 14 VĐV được Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung tại giai đoạn đầu tiên năm 2026 chuẩn bị cho AVC Cup 2026, các gương mặt của đội nữ Binh chủng Thông tin vắng mặt. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung 14 tuyển thủ tới từ các đội VTV Bình Điền Long An (4 tuyển thủ), Hà Nội (4), Hóa chất Đức Giang (3), Ninh Bình (2), TPHCM (1) và Thanh Hóa (1).

Đã có nhiều khúc mắc khi cầu thủ bóng chuyền nữ áo lính vắng mặt đợt tập trung lần này. Đại diện Ban chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao đổi với quan điểm rằng việc lựa chọn nhân sự được Ban huấn luyện và HLV trưởng xây dựng theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải đấu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham gia. Trong đó, HLV trưởng được giao toàn quyền về chuyên môn. “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn mở rộng cửa dành cho cầu thủ đạt phong độ tốt nhất”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi thêm.

Một trong những trường hợp của Binh chủng Thông tin đã bất khả kháng không thể tập trung đội tuyển là Hoàng Thị Kiều Trinh. Tay đập đã chấn thương nên không thi đấu thời gian qua. Còn thực tế khi chuẩn bị lực lượng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đề xuất Liên đoàn triệu tập chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương tham gia đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đội bóng chủ quản buộc phải đề xuất Quỳnh Hương xin tập trung muộn (dự kiến cuối tháng 6) do tuyển thủ sẽ thực hiện ôn tập và thi văn hóa tốt nghiệp lớp 12 vào thời điểm AVC Cup 2026 diễn ra. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã chấp thuận. Do vậy, Quỳnh Hương đã không có tên tập huấn trong thành phần 14 tuyển thủ từ ngày 25-5 sắp tới.

Chủ công Quỳnh Hương của đội Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cho năm 2026, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định VĐV đạt tốt phong độ cao tại ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ có cơ hội tập trung. Từ các trận đấu diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội) và Cúp Hùng Vương 2026, giới chuyên môn cùng sòng phẳng nhìn nhận nhiều gương mặt của Binh chủng Thông tin chưa đạt hiệu suất thi đấu tốt nhất. Đó cũng là 1 trong những nguyên do khiến cầu thủ lỡ cơ hội tập trung đội tuyển quốc gia ở giai đoạn đầu tiên năm 2026.

Tập trung lấy lại phong độ

Cầu thủ sẽ được những cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khi có phong độ cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày sau khi giải SEA V.League 2026 kết thúc, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ dự kiến đề nghị triệu tập thêm 14 tuyển thủ nữa, nâng quân số lên thành 28 người, để tiếp tục tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế còn lại trong năm, trong đó có sự kiện quan trọng là Asiad 20-2026.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu quốc tế là SEA Games 33-2025 vào tháng 12 năm ngoái. Thời điểm trên, đội Binh chủng Thông tin đóng góp 2 tuyển thủ (Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh) trong đội hình 14 tay đập giành HCB trên đất Thái Lan. Trước đó, trong 14 tuyển thủ đã tham dự Cúp thế giới 2025 thì đội bóng áo lính đóng góp 4 tay đập (Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh).

Qua nhiều giai đoạn, nhà quản lý vẫn nhìn nhận lực lượng cầu thủ nữ áo lính luôn đóng góp tích cực vào thành tích đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Khi họ vắng mặt ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này, ưu tiên hàng đầu đang được đội Binh chủng Thông tin sẽ thực hiện là VĐV phải khẳng định phong độ bằng kết quả thành tích và bản lĩnh tại các giải quốc nội để tìm vị thế cho mình.

Hai mục tiêu quan trọng nhất được cầu thủ bóng chuyền nữ áo lính xác định từ nay đến cuối năm là giành thành tích tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2026 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Khi cầu thủ vắng mặt ở đội tuyển quốc gia sẽ đồng nghĩa, cơ hội gia tăng kinh nghiệm quốc tế và trình độ sẽ hạn chế hơn.

Dẫu thế, giới quan sát chuyên môn bóng chuyền thấy đây lại dịp tốt để mỗi cầu thủ rút kinh nghiệm để nỗ lực đạt kết quả trong nước tốt hơn. Chỉ như vậy, họ sẽ trở lại tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo.

MINH CHIẾN