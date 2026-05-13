Nhiều cầu thủ nổi tiếng dự giải bóng chuyền nam 4x4 chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai

Lần đầu tiên, giải bóng chuyền nam trong nhà 4x4 năm 2026 được tổ chức, tạo sân chơi để người hâm mộ cổ vũ các trận đấu hấp dẫn.

Giải bóng chuyền nam 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 đã được khởi tranh. Ảnh: SAO VÀNG VN

Giải đấu đã được khai mạc ngày 13-5 tại thành phố Đồng Nai. Đây là lần đầu, giải bóng chuyền nam 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Đồng Nai, Sở VH-TT-DL Đồng Nai tổ chức.

Tại giải, các cầu thủ sẽ thi đấu theo thể thức 4 người trên sân. Trong lần tranh tài này, người hâm mộ được cơ hội chứng kiến nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự như Nguyễn Ngọc Thuân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Quốc Duy, Huỳnh Trung Trực, Phạm Quốc Dư… Giải đấu có 1 đội khách mời tới từ Campuchia tham dự.

Giải bóng chuyền nam 4x4 thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 thu hút 6 đội tranh tài, được Ban tổ chức bốc thăm vào 2 bảng đấu. Các trận đấu do trọng tài bóng chuyền quốc gia được mời tham gia điều hành.

Năm nay, thể thao Đồng Nai cũng có đội bóng chuyền nam tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Đội bóng đã có mặt tại Điện Biên để sẵn sàng bước vào tranh tài. Mục tiêu của đội bóng chuyền nam Đồng Nai là nỗ lực thi đấu để giành quyền vào vòng chung kết và tiến tới tranh tấm vé thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Hiện tại, HLV trưởng của đội nam Đồng Nai là ông Dương Tấn Vinh. Trong đội hình đội nam Đồng Nai có nhiều gương mặt được chú ý như Lâm Văn Sanh, Đinh Văn Tú, Nguyễn Đình Nhu, Trần Đình Quý…

MINH CHIẾN